Православне рандеву у Німеччині. Таємниці нових фотографій Вадима Новинського

Навіщо 78-річний предстоятель Московської церкви в України їздив до Європи?

У перші дні листопада у мережу потрапили цікаві фотографії. На світлині за круглим столом зібралися бізнесмен і екснардеп Вадим Новинський, який змінив імідж і відпустив ще більшу бороду, та верхівка Московської церкви в Україні. Зокрема компанію олігарху, якого довгі роки називають смотрящим від Москви за УМПЦ МП, склали предстоятель цієї церкви митрополит Онуфрій, керуючий її справами митрополит Антоній (Паканич), голова відділу зовнішніх церковних зв’язків митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій, намісник Вознесенського Банченського монастиря Чернівецької єпархії митрополит Банченський Лонгин та архієпископ Шепетівський і Славутський Євсевій.

Інтер’єр місця зустрічі дозволив зробити висновок: відбувалася вона не в православних церковних володіннях, десь у лаврах, а в мирських закладах. Судячи з усього, фото зроблене десь в готелі десь у горах.

За допомогою своїх джерел у правоохоронних органах «Главкому» вдалось з’ясувати: зустріч відбувалася у Німеччині. Саме туди на початку листопада вирушив митрополит Онуфрій. Там він мав контакт з колишнім народним депутатом України Вадимом Новинським, який після складання мандата в українському парламенті покинув країну.

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Офіційної інформації про мету та питання, які обговорювалися, – мінімум. Після того, як фото засвітив сам Новинський, сайт УМПЦ прозвітував про міжнародний вояж предстоятеля фактично одним змістовним реченням. Якщо вірити його змісту, то з широкими посмішками на обличчях верхівка Московської церкви в Україні нібито обговорювала з олігархом, питання гуманітарної допомоги для української громади церкви, у… Німеччині.

Так, саме Німеччини. Вище духовенство УМПЦ посеред війни зустрічається з ймовірно громадянином країни-агресора, про що мова піде далі, та обговорює «виживання переселенців» у одній з найбагатших і благополучних країн Європи. Усе це відбувається у час, коли віряни цієї релігійної групи ховаються в зруйнованих будівлях Святогірська на Донеччині, піддаються незаконним обшукам і допитам з боку росіян на окупованих територіях Херсонщини і Луганщини і, мабуть, потребують підтримки і опіки значно більше.

Однак, занадто стислий звіт про закордонний вояж все ж красномовний, бо свідчить про інше: найімовірніше, зустріч з Новинським на нейтральній території мала все ж таки іншу мету. За даними джерел «Главкома», організував поїздку сірий кардинал УМПЦ, керуючий її справами, митрополит Антоній. Сьогодні він намагається зупинити негативні для РПЦ процеси, які розвиваються в релігійному середовищі України, та зберегти тісні зв’язки церкви, яка вперто називає себе Українською з Москвою. Раніше «Главком» вже оприлюднював деталі закордонних вояжів ключових представників верхівки УМПЦ закордон, де проводилися зустрічі з посланцями від РПЦ. Детальніше про це читайте тут, тут і тут. Очевидно, вояж до Новинського ще один у цій кампанії порятунку становища Російської церкви в Україні.

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Усе б дійсно могло мати вигляд звичайної зустрічі лідера громадської думки чи політика з релігійними діячами на благо України, проте є декілька фактів, які не дозволяють таких припущень. Відкриті російські реєстри підтверджують: попри роботу в українському парламенті російське громадянство Вадима Новинського може бути досі дійсним.

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Перший факт: у 2018-2021 роках Новинський Вадим Владиславович числився у списку кандидатів у присяжні засідателі міста Санкт-Петербург, а точніше для Петроградського районного суду, Санкт-Петербурзького гарнізонного воєнного суду та 224 гарнізонного воєнного суду.

Слід зазначити, що в РФ присяжним засідателем може бути лише громадянин Росії.

За інформацією з бази Федеральної служби судових приставів Росії станом на 2021 рік Новинський Вадим Владиславович, 03.06.1963 року народження (що співпадає з персональними даними колишнього народного депутата України) був зареєстрований за адресою: м. Санкт-Петербург, вул. Мічурінська, б. 4, кв. 30. Причому, датою реєстрації значиться 12.02.2020.

В іншій російській базі «Жителі 2021» зазначається, що той же Новинський Вадим Владиславович, 03.06.1963 року народження зареєстрований в Пітері на вулиці Чернишевського, буд.10, а, кв. 21. За вказаною адресою він нібито зареєстрований з 06.08.1993.

А в 2016 році в Петроградському районному відділенні судових приставів міста Санкт-Петербург за Вадимом Новинським числився штраф за порушення правил дорожнього руху, де зазначена його адреса м. Санкт Петербург, вул. Мічурінська, б. 4, кв. 30.

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Тож, чи «зав’язав з Росією» нардеп Вадим Новинський у 2012 році, коли «щедра душа» Янукович видав йому український паспорт? Чи діє олігарх тепер виключно в інтересах нової батьківщини? Аргументів «проти» у відкритих ресурсів достатньо. Сам екснардеп не коментує питань про свій російський статус.

Однак, цікавим в цій ситуації є не лише мета зустрічі в Німеччині глави УМПЦ із ймовірно російським громадянином (хоча в Україні проблем, які б могла вирішити ця церква, явно не менше аніж в наших громадян в ФРН), а й сама хронологія висвітлення цієї події.

Першим результати зустрічі висвітлив сам Новинський. Слідом естафету підхопив Антоній, з легкої руки якого інформація поширилась церковними ЗМІ, близькими до Московського патріархату, та набула масштабного обговорення в релігійних колах. Мовляв, дивіться: попри заяви про «повну незалежність», яку начебто було схвалено на Соборі УМПЦ наприкінці травня, у нас все по-старому, смотрящий за церквою той же, зв’язок не втрачено.

Микола Мельник, для «Главкома»