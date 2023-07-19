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Скандал довкола серіалу «Інгулець»: українців обурив прототип головного героя

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скандал довкола серіалу «Інгулець»: українців обурив прототип головного героя
Серіал «Інгулець», який вироблятимуть за державні кошти, про власника футбольного клубу «Інгулець» Олександра Поворознюка
фото скріншот відео

На серіал «СМТ «Інгулець» Мінкульт виділить 33 млн грн під час війни

В основі сюжету серіалу «Інгулець», на зйомки якого Міністерство мільйони гривень, буде життя скандального депутата Кіровоградщини, президента ФК «Інгулець» та підприємця Олександра Поворознюка, який був у базі «Миротворця». Про це заявив народний депутат Микола Княжицький.

«Ви будете сміятися, а може і сльозу пустите, але серіал «Інгулець», який вироблятимуть за державні кошти справді про Поворознюка.  Ось опис з сайту прозоро : Жанр: драмеді. Логлайн проєкту: Два талановитих айтишніка Максим та Данило втікають з фронтового Харкова і, по дорозі на Львів, опиняються на Кіровоградщині в смт «Інгулець», де всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці «Батя». Програмістів записують до місцевої самооборони і призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі. Немає слів …», – написав нардеп.

Також колишній народний депутат Борислав Береза обурився, що за зйомки подібних  серіалів міністр Олексангдр Ткаченко має постати перед судом. «За виділення бюджетних грошей на зйомки серіалу «смт Інгулець» міністр Ткаченко повинен …йти під суд. Фактично Ткаченко, який раніше був гепродюсером 1+1 і працював на Коломойського, виділив гроші на «Слугу народу 2.0». Серіал будут знімати про Паворознюка, який в описі сюжету проходить, як фермер Паровоз.  На це Ткаченко дає 33,6 млн грн. Мабуть замало було піару від Мосейчук на 1+1, тож пішли шляхом як і з серіалом «Слуга народу»», – написав Береза.

Як повідомлялсоя, Міністерство культури виділяє мільйони гривень для створення російськомовного продукту від компаній, які працювали на російський ринок. У зв'язку з цим, нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко вимагає негайно відставити міністра культури Олександра Ткаченка від виконання обов’язків.

Нардепка додала, що на «Прозорро» зʼявився новий тендер, згідно з яким зрозуміло, що на серіал «СМТ «Інгулець» Мінкульт виділить 33 млн грн під час війни.

До відома, депутат Кіровоградщини, президент ФК «Інгулець» та підприємець Олександр Поворознюк опинився у базі «Миротворець».  У досьє вказано, що у нього щонайменше три судимості, зокрема одна – за розкрадання державного майна.

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Теги: Микола Княжицький міністр депутат серіал фермер Борислав Береза ФК Інгулець

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