СБУ вручила підозру митрополиту Павлу
СБУ прийшла з обшуком у будинок колишнього намісника Лаври
Колишній намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло отримав підозру від Служби безпеки України. Про це заявив сам Павло.
За його словами, в його домі будуть проводитися обшуки.
Як повідомляють ЗМІ, Павлу вручено підозри за двома статтями, а саме його підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та виправданні збройної агресії РФ (ст. 436 ККУ).
Нагадаємо, 31 березня Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» знов не змогла розпочати свою роботу через супротив представників Української православної церкви Московського патріархату.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як представників УПЦ МП видворятимуть з Лаври.
30 березня управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів
Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври.
Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).
Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври. 30 березня у стінах Києво-Печерської лаври вирували скандали.
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