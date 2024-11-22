Чому сміються судді? Нові деталі у справі Крупи

Стратегія захисту повеселила служителів Феміди…

Дива не сталося – 21 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність арешту головного лікаря Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Підозрювана у незаконному збагаченні перебуватиме у слідчому ізоляторі до 3 грудня. Щоправда, у неї є шанс звідти вирватися, якщо внесе 300 млн грн застави (раніше цей розмір складав пів мільярда гривень).

Попри це сторона захисту наполегливо добивалася скасування арешту клієнтки, апелюючи до двох підстав. Перша – вилучений масив грошей у помешканні підозрюваної начебто належить чоловіку голови МСЕК, у минулому керівнику обласного управління Держаудитслужби Володимиру Крупі та його теперішнім бізнес-партнерам. Друга – адвокати зуміли частину судового засідання перевести у закритий режим, де звучала інформація про стан здоров’я Тетяни Крупи. Вперше публічно стало відомо, що голова МСЕК Хмельниччини саме є людиною з інвалідністю III групи (жінці – 64 роки). Також із апеляційної скарги захисників випливає: начебто підозрювана має хворобу, яка за законодавством, дозволяє їй не відбувати покарання.

«Главком» уважно стежив за розвитком подій в апеляційній інстанції, а також зібрав ексклюзивні відомості щодо діяльності хмельницької династії, прізвище якої на устах всієї країни вже другий місяць.

За матеріалами слідства, 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у квартирі сім’ї Крупи велику суму готівки: у вітальній кімнаті – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн. Цю готівку арештував суд. Також накладено арешт на $93 тис. і 2 тис. євро. Гроші було знайдено у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів. Всього арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

Готівка чоловіка і партнерів. Де докази?

Ключовий аргумент адвокатів Крупи – пачки доларів із легендарної тумбочки та інших ніш в оселі голови МСЕК не варто прив’язувати суто до підозрюваної. Натомість походження цих грошей може пояснити чоловік Володимир Крупа. Про це на попередніх судових засідання говорила сама посадовиця. Більше того раніше і під час розгляду апеляційної скарги захист Крупи згадував протокол обшуку, в якому чоловік підозрюваної зазначив: вилучена готівка перебувала у його розпорядженні; більшу частину цих грошей передано йому у вигляді інвестицій для спільних бізнес-проєктів.

У суді адвокатка Роксолана Лукінчук спробувала звести дебет із кредитом бізнесу сім’ї Крупи. Вона наголосила, що співзасновниками та власниками ТОВ «Солар-Інвест» (спеціалізується на виробництві та продажу електроенергії) тривалий час є Тетяна, Володимир та їхній син Олександр Крупи. Протягом 2019-2023 років дохід сімейної фірми склав понад 87 млн грн. Інше ТОВ «Холдингова компанія «Енергія Поділля», часткою якої (34%) через «Солар-Інвест» володіє сім’я Крупи, у 2020-2023 роках заробило понад 84 млн грн, зауважила сторона захисту.

«Отже сукупний дохід обох товариств склав понад 171 млн грн», – обґрунтовувала походження гори готівки у квартирі підозрюваної її захисниця.

Важливий нюанс, який упускають адвокати. Співробітники Державного бюро розслідувань із самого початку прийшли з обшуками до сім’ї Крупи, підозрюючи, що ті заволоділи коштами держпідприємства «Гарантований покупець» шляхом реалізації електроенергії, виготовленої сонячними електростанціями, що розміщені на окремих домогосподарствах. Схема працювала через ТОВ «Солар-Інвест». Імовірна сума збагачення, як вважає слідство, склала 12 млн грн. За цим епізодом досудове розслідування продовжується, підозри нікому не оголошено.

Головуючий суддя Дмитро Михайленко хотів бачити конкретні докази словам захисників Крупи. «Кому належать кошти, які були передані чоловіку (Володимиру Крупі – «Главком»)?», – запитав служитель Феміди.

«Наразі це питання уточнюємо. Тому інформація є обмеженою (нагадаємо, що з часу виявлення купи валюти у помешканні Крупи минуло майже два місяці «Главком»)», – відповіла адвокатка Роксолана Лукінчук.

Кумедною виглядала історія про вилучені $544,2 тис у рамках того самого масштабного обшуку. За словами сторони обвинувачення, ці кошти сім’я підозрюваної викинула у сумках зі своєї квартири під час обшуку. Готівку біля будинку підібрав голова ОСББ і добровільно передав слідчим. Ця ситуація неабияк розвеселила двох суддів колегії, які ледь стримували сміх.

«Ці кошти не мають стосунку до Тетяни Василівни. Хто їхній власник, ми не можемо пояснити», – наполягала захисниця Роксолана Лукінчук.

Окремо суддя Дмитро Михайленко підрахував суми, вказані у розписках сім’ї Крупи, які вони комусь позичали. Ідеться про $180 тис., які у борг надала невістка підозрюваної Катерина Крупа. Крім цього, ще є розписки на загальну суму $1,1 млн і 560 тис. грн.

Прокурор у суді зробив інтригуючий анонс: у подальшому різниця між законними доходами і виявленими активами підозрюваної (ідеться про 137 млн грн) може суттєво збільшитися. Адже слідство не провело оцінки вартості вилучених коштовностей і ціни віднайденого майна, у тому числі нерухомості Тетяни Крупи.

Нагадаємо, що у квартирі підозрюваної правоохоронці вилучили, а суд згодом арештував брендовий годинник Rolex SA-Geneve Suisse 39139.71- Oyster M, сережки Dior joaillerie. Крім цього, на робочому місці Крупи виявлено дві коробки з золотими виробами з білим камінням (браслет і дві сережки).

Крім цього, прокурор повідомив, що слідство фізично не може дотягнутися до $590 тис. (або 21,5 млн грн за курсом НБУ на час операції), які Тетяна Крупа перерахувала на рахунок польського банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki). Квитанцію про фінансову операцію від 26 жовтня 2022 року було знайдено слідчими ДБР під час обшуку квартири голови МСЕК на початку жовтня 2024 року.

«Гроші, які Крупа поклала у польський банк 2022 року, нині поза досяжністю органу досудового розслідування. Тобто арешт на ці кошти досі не накладено. Також слідство вживає заходи для виявлення інших активів підозрюваної та членів її родини за кордоном», – наголосила сторона обвинувачення.

Камера для двох: що чекає на чоловіка Крупи?

У цій резонансній справі важлива роль відведена Володимиру Крупі – чоловіку голови МСЕК (пам’ятаєте його незабутню фотосесію на ліжку з купою доларів?!), «Главком» роздобув ексклюзивну інформацію. Починаючи з 4 жовтня 2024 року, поліція Хмельницької області розслідує ймовірне декларування недостовірної інформації з боку цього добродія. Поки без офіційної підозри. Проте у жовтні суд надав дозвіл слідчим на доступ до паспорта чоловіка голови МСЕК Хмельниччини, його пенсійних виплат, рахунків у банківських установах, джерела доходів за 2021 рік.

Чому саме 2021 рік? Річ у тім, що цього року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело повну перевірку декларації за 2021 рік, поданої Володимиром Крупою, який тоді очолював управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області.

«За результатами повної перевірки було встановлено, що суб’єкт декларування зазначив відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 2,2 млн грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації. Це є ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України («Декларування недостовірної інформації)», – повідомила керівниця відділу комунікацій управління комунікацій та інформаційної політики НАЗК Ірина Постова у відповіді на запит «Главкома».

Саме матеріали Нацагентства з питань запобігання корупції й лягли в основу нової кримінальної справи, де фігурує Володимир Крупа.

З 2024 року поліція Хмельницької області розслідує ймовірне декларування недостовірної інформації з боку Володимира Крупи. Поки без офіційної підозри

Отже, у декларації чоловіка глави МСЕК Хмельниччини, за версією НАЗК, виявлено такі порушення:

приховано дохід від третіх осіб на загальну суму 737,1 тис. грн (у поясненнях, наданих НАЗК, Крупа стверджував: вказану суму спрямовано на закупівлю обладнання для реалізації спільного проєкту зберігання електричної енергії);

неправильно порахував пенсію – задекларував 128,7 тис. грн за 2021 рік, а у дійсності Пенсійний фонд виплатив 129,3 тис. грн;

із задекларованих $78 тис. готівки Володимир Крупа так і не зміг довести походження $43 тис.;

під питання опинилася й відображена готівки дружини Тетяни Крупи на суму $35 тис. (за тодішнім курсом НБУ виходило 955,1 тис. грн). НАЗК промоніторило офіційний заробіток дружини декларанта, який тоді склав 1,11 млн грн. Інших фінансових операцій, за даними антикорупційного органу, Тетяна Крупа не проводила.

Підсумовуючи, чоловіку вже підозрюваної голови МСЕК Хмельниччини у разі оголошення підозри за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу загрожує штраф від 51 тис. грн до 68 тис. грн або громадські роботи від 150 до 240 годин, або обмеженням волі до двох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Іще не слід забувати, що НАЗК повторно досліджує електронні декларації за 2022 і 2023 роки Тетяни Крупи, а також декларацію за 2022 рік сина Олександра, який до середини жовтня очолював обласний Пенсійний фонду. Наразі тривають перевірки.

Віталій Тараненко, «Главком»