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«Початок нової епохи». Малюк прокоментував останнє підводне ураження Кримського мосту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Початок нової епохи». Малюк прокоментував останнє підводне ураження Кримського мосту
Операція з ураження мосту тривала декілька місяців
колаж: glavcom.ua

СБУ вдалося втретє пошкодити міст, який має особливе значення для Путіна

Під час третього удару по Кримському мосту Служба безпеки використала 2,2 тис. кг вибухівки. Про це глава СБУ Василь Малюк розповів під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

За словами генерала, останній удар по мосту символізує початок нової епохи. «Скажу відверто: третій раз по мосту ми спрацювали вибухівкою у 1100 кг і плюс ще 1100 кг. Тобто двічі по 1100 кг по ключових опорах незаконної конструкції на території України. Додаткових деталей не буду розповідати зі зрозумілих причин. Але повірте: це – початок нової епохи», – заявив він.

Загалом Служба безпеки била по мосту тричі. «У 2022 році заходили з суші автівкою з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, у 2023 році заходили двома бойовими дронами СБУ «Sea Baby» по воді. Третій раз у червні цього року ми зайшли під водою. Точно можу вам сказати: разом з 13 Головним управлінням Департаменту військової контррозвідки СБУ ми розпочали нову епоху «морської історії», – каже Малюк.

Нагадаємо, Служба безпеки втретє вразила Кримський міст, однак цього разу під водою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ. «Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!» – йдеться в повідомленні.

Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна – 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані. Зазначається, що голова СБУ Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування. Раніше Служба безпеки вже вражала обʼєкт у 2022 та 2023 роках.

Підрив Службою безпеки України опор Кримського мосту не вплинув на ситуацію в Чорному морі. Проте це вплине на логістику окупантів.

«Початок нової епохи». Малюк прокоментував останнє підводне ураження Кримського мосту фото 1
На фото виділені опори Кримського мосту
На фото виділені опори Кримського мосту

Як повідомлялося, у Керчі пролунали нові вибухи після підриву Кримського мосту. Моніторингові канали повідомляють про нову атаку на міст.

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Теги: СБУ Кримський міст Василь Малюк

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