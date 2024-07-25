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На кордоні затримано 15 ухилянтів (відео)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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На кордоні затримано 15 ухилянтів (відео)
15-чоловік в маленькому мікроавтобусі намагалися переїхати кордон
фото: Державна прикордонна служба

На Одещині перехопили порушників кордону, які набилися в один мікроавтобус

Одещина стала свідком гучного затримання: прикордонники виявили мікроавтобус, в якому тіснилися 15 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон. Про це інформує Держприкордонслужба.

«Від чотирьох до десяти тисяч доларів сплатив кожен з чоловіків за послуги 22-річного «перевізника», який напакував їх у пошарпаний мікроавтобус»,– йдеться в повідомленні. 

Як з’ясувалося, кожен із«пасажирів» сплатив від 4 до 10 тисяч доларів США  «перевізнику» , який обіцяв доправити їх до Молдови. Однак, плани контрабандистів зірвалися.

Пошарпаний мікроавтобус зупинили прикордонники ще до того, як він досяг мети. На «туристів» складено адміністративні протоколи за незаконне перетинання державного кордону України. А щодо водія порушено кримінальне провадження, яке вже передано до суду.

За даними правоохоронців, організатор нелегальної міграції обіцяв своїм клієнтам швидке та безпечне переправлення за кордон. Однак, його авантюра обернулася для всіх учасників неприємними наслідками.

p>Як повідомлялося, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну.

Також для незаконного перетину кордону втікачі почали збирати групи з 40 і більше людей. Речник ДПСУ відзначив, що спроби незаконного перетину кордону фіксуються і на пунктах пропуску. Але більшість таких спроб фіксуються все ж в «зеленій зоні» кордону, тобто поза офіційними пунктами пропуску.

До слова, біля кордону в Одеській області затримано рекордну групу з 47 ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.

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Теги: Держприкордонслужба послуги кордон ухилянти прикордонники

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