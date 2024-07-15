Сусіди по ЄС активно скуповують деревину у Польщі – ЗМІ

Bankier.pl: Мільйони тонн польської деревини вже вивезено і третина із неї – до Німеччини

Державне статистичне управління Польщі підтвердило, що протягом 2019-2023 років за кордон продали 14,3 млн. тонн необробленої польської деревини, що суттєво більше ніж було раніше. При цьому, як пише видання Bankier.pl, більшу частину цієї кількості було відправлено до сусідньої Німеччини.

У 2019-2023 роках обсяг загального експорту необробленої деревини з Польщі склав 14,3 млн тонн. У Держлісгоспі та Центральному статистичному управлінні Польщі уточнили, що до Німеччини за зазначений часовий проміжок відправлено 5,3 млн тонн деревини. Або 37% від загального обсягу експорту. Загальний обсяг експорту на той час. На другому місці цього рейтингу опинилися так звані інші країни ЄС, які закупили 5,1 млн. тонн деревини (35%). На третьому місці Китай, який купив 4 млн. тонн, або 28%.

Як уточнює видання, до інших країн польські чиновники відносять сусідів – Словаччину, Чехію, Швецію, Литву та Естонію.

Якщо розглядати не проміжок у чотири роки, а лише підсумки 2023 року, то Німеччина опинилася на другому місці у списку імпортерів польської деревини із 40% від усіх постачань. «Інші країни» зайняли перше місце з 43%, а Китай знову опинився на третьому місці з 18% часткою.

Bankier.pl нагадує, що у середині березня цього року очільниця Міністерства клімату та навколишнього середовища Польщі Пауліна Генніг-Клоска повідомила про підготовку міністерством дев'яти рекомендацій, які мають на меті обмежити експорт необробленої деревини з Польщі. Одна із них – направляти деревину лише постійним клієнтам Держлісгоспів – тим, хто має історію закупівель. Йдеться також про надання більших бонусів при продажу деревини підприємцям, які перероблятимуть її більшою мірою в Польщі. Підвищуються шанси отримання деревини у тих підприємств, які перероблятимуть деревину поблизу її заготівлі. Перші зміни в системі реалізації деревини можуть набути чинності наприкінці поточного року.

Раніше стало відомо, що правоохоронці у Чернівецькій області викрили колишнього головного лісничого – першого заступника директора Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство», який організував незаконну рубку дерев у Національному природному парку «Вижницький». Відтак на понад чотирьох гектарах природно–заповідного фонду було незаконно зрубано 700 дерев бука, ялини, берези, смереки тощо.