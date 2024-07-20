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Умотивовані та дисципліновані: журналісти показали, як воюють колишні в’язні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Умотивовані та дисципліновані: журналісти показали, як воюють колишні в’язні
Колишні в'язні неухильно виконують накази командирів
фото: скріншот із відео

Засуджені служать в окремому підрозділі та не перетинаються з іншими з'єднаннями бригади

Колишні в'язні захищають Україну в складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Підрозділ, бійці якого ще нещодавно відбували покарання у тюрмах, воює на Харківському напрямку. За новим законом ці громадяни отримали можливість добровільно мобілізуватися у бойові підрозділи ЗСУ. Про це йдеться у сюжеті каналу «Армія TV».

Командири кажуть, що працювати з колишніми в'язнями не складно, адже вони вмотивовані, патріотично налаштовані, дисципліновані та неухильно виконують накази. Попри це, колишні в'язні служать в окремому підрозділі та не перетинаються з іншими з'єднаннями бригади.

Нагадаємо, що на початку липня Запорізький районний суд застосував умовно-дострокове звільнення до п’яти засуджених за статтею «Умисне вбивство» (ч. 1 стаття 115 Кримінального кодексу), які добровільно погодилися йти на фронт. Феміда випустила вбивць на війну на підставі спецзакону, який набрав чинності 17 квітня 2024 року.

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Теги: армія вбивство Україна феміда звільнення фронт ухилянти

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