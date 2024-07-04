Стало відомо, скільки ухилянтів щодня намагаються залишити Україну

Щонайменше 200 людей кожного дня намагаються незаконно покинути територію України, аби втекти від мобілізації

Щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну. Про це заявив народний депутат та голова Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради Дмитро Наталуха в коментарі «Громадському радіо».

Як зазначив нардеп, відсутність економічного бронювання має суттєвий вплив на ринок.

«Відсутність цього інструментарію (економічного бронювання) має свій ефект і на ринок. Щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну. Щоденно. Не кажучи вже про кількість звільнень з робочих місць для того, щоб працювати неофіційно і не «світитися» у реєстрах». Це деморалізація реального сектору економіки. Вона має негативні наслідки, – пояснив він.

Наталуха зазначив, що економічне бронювання розглядає компанії з точки стратегічності їх ресурсів, у тому числі сплати податків до державного бюджету.

«Економічне бронювання не має на меті скасувати дві постанови щодо стратегічного бронювання. Тобто, вони існують, вони існуватимуть, вони модернізуються, покращуються. Але не завжди компанії підпадають під критерії стратегічного бронювання.

Якщо подивитися на компанії з погляду стратегічності їх ресурсів, наприклад, сплати податків до державного бюджету, то не до кінця зрозуміло, чому не можна дати їм можливість забронювати своїх критичних працівників. Якщо бронювання виступає гарантією того, що компанія продовжуватиме платити не менше, ніж вона платила до цього. То чому не дати таку можливість цій компанії, тим самим прогарантувавши подачі зобов’язань», – каже народний обранець.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки», у якому закладена концепція економічного бронювання.

До слова, економічне бронювання від мобілізації точно буде реалізована в Україні. Про це повідомив голова комітету Ради Олександр Завітневич в інтерв’ю BBC. Журналісти запитали думку Завітневича щодо економічного бронювання, на що він відповів: «Тут суспільство розкололося. Щоб ми не ділили на бідних і багатих, вибачте. Але все одно якийсь баланс ми будемо шукати, тому що, ще раз повторюсь, фронту без тилу не буває, і тилу без фронту не буде. Без нашої економіки, без податків не буде, за що фінансувати фронт».

Також Кабінет Міністрів 5 червня затвердив постанову, яка вносить зміни у порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Документ оприлюднений на урядовому порталі. Тепер підлягають бронюванню до 100% працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики. Крім того, для критичних підприємств збільшили строк бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

Раніше стало відомо, що завдяки економічному бронюванню Україна зможе профінансувати додаткову мобілізацію близько пів мільйона людей.

Як повідомлялося, за різними оцінками, в Україні мобілізаційний потенціал становить мінімум 5-6 млн чоловіків. Однак запиту на мобілізацію їх усіх немає, тож певний відсоток критично важливих працівників можна забронювати без шкоди для армії.