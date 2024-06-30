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Росіяни відправляють дітей відпочивати в КНДР

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Росіяни відправляють дітей відпочивати в КНДР
Російські діти поїдуть відпочивати в «аналог Артека» у КНДР
фото з відкритих джерел

Рф заявляє, що очікується велика кількість охочих, бо там «хороші умови»

Цього року російські діти вирушать на літній відпочинок у КНДР у так званий аналог «Артека». Про це повідомляє російське пропагандистське видання «РИА Новости» з посиланням на голову правління «Движения первых» Григорія Гурова.

Повідомляється, що перша група російських дітей вирушить наприкінці липня в аналог «Артека» в КНДР.

За словами Гурова, очікується велика кількість охочих, бо там «хороші умови».

У квітні уряд Примор'я повідомляв, що російські туристи влітку зможуть відпочити на пляжах Північної Кореї. Нібито програми літніх турів уже розроблено.

Нагадаємо, російські туристи масово перестали їздити за кордон. У 2023 році кількість таких поїздок скоротилася майже вдвічі порівняно з 2019 роком. Про це заявив віцепрем'єр Росії Дмитро Чернишенко на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму, пишуть росЗМІ.

Як повідомлялося, у Росії запровадять загальний податок за відпочинок після різкого зниження доступності відпочинку за кордоном. 

Російська влада раніше почала експеримент із курортним збором у п'яти регіонах: з туристів за кожну добу проживання в готелях стягувавсяться збір у розмірі 100 рублів. Проте тепер уряд вирішив відмовитися від такого збору і замінити його на туритсичний податок.

До слова, Путін доручив будувати «курорти» на окупованому українському узбережжі. Таким чином він хоче заохотити росіян переселятися на окуповані території, та прикриватися цивільними як живим щитом. 

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Теги: відпочинок кордон росіяни

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