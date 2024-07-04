Втеча родичів чиновників за кордон з використаннями дітей-сиріт: розпочато розслідування

Лубінець заявив, що деякі київські посадовці причетні до втечі своїх близьких родичів з України

Правоохоронці перевірятимуть інформацію про незаконний виїзд за кордон родичів посадовців Служби у справах дітей та сімʼї міста Києва та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1

За заявою Офісу омбудсмена про незаконний виїзд за кордон родичів керівництва Служби у справах дітей розпочато розслідування. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури м. Києва розпочато кримінальне провадження за фактами, викладеними уповноваженим Верховної Ради з прав людини про незаконний виїзд за кордон осіб у березні 2022 року під приводом супроводу дітей-сиріт під час евакуації до Німеччини.

«В межах кримінального провадження перевірятиметься інформація, поширена Офісом омбудсмена, про те, що посадовці Служби у справах дітей та сімʼї міста Києва та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва організували виїзд за кордон кількох осіб, у тому числі своїх родичів, під виглядом працівників закладів, що супроводжують дітей під час евакуації за кордон», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, також буде перевірено інформацію про те, що жоден із супроводжуючих, опинившись за межами нашої держави, не повернувся до України.

Досудове розслідування проводиться за ознаками ч. 2 ст. 332 КК України – незаконне переправлення через державний кордон осіб призовного віку за попередньою змовою групою осіб. У межах слідства усім зазначеним у заяві фактам буде надана правова оцінка.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що київські посадовці відправляли своїх близьких родичів за кордон, як супроводжуючих для дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування. Однак таким чином чоловіки тікали за кордон.

За словами Лубінця, після того, як чоловіки опинилися за межами країни, всі вони звільнилися зі своїх посад.

Омбудсмен розповів, що у березні 2022, коли тривали активні бойові дії поблизу Києва, 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва у супроводі 20 осіб евакуювали до колишнього молодіжного табору міста Вупперталь у Німеччині.

У 2024 році представники Лубінця під час моніторингових візитів у Німеччину відвідували ті заклади, де перебувають українські діти. Але в табір Вупперталя їх не пустили. Причини - відсутність супровідних осіб від України. Діти перебувають лише під опікою німецької сторони. Як сказали німці, з початку евакуації тут було 55 дітей.

Лубінця додав, що моніторингова група так і не змогла перевірити, де решта 13 дітей. Тож уже в Києві Офіс омбудсмена прийшов із позаплановими візитами до Служби у справах дітей та сім’ї й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1.