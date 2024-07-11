Скільки українських чоловіків втекло до Європи через Молдову: офіційні дані

Понад 20 тисяч українських чоловіків перетнули кордон з Молдовою після початку війни

Згідно зі статистикою, наданою прикордонною поліцією та Генеральною інспекцією з питань міграції, з 24 лютого 2022 року по 31 травня 2024 року близько 23 500 українських чоловіків в’їхали до Молдови нелегально, тобто в обхід пунктів пропуску. Про це свідчать дані молдовської служби Радіо Свобода. Це явище пов'язане з бажанням уникнути мобілізації та війни в Україні, яка триває вже понад два роки.

Хоча термін «нелегал» використовується для опису таких мігрантів, більшість з них одразу після перетину кордону звертаються до влади Молдови за захистом. Молдова, яка сама відчуває наслідки війни в сусідній країні, надає українцям різні форми захисту, включаючи тимчасовий притулок.

Українська влада, яка зіткнулася з викликами мобілізації та підтримки боєздатності армії, намагається запобігти втечам боєздатних чоловіків. Проте, Молдова, керуючись гуманітарними принципами та міжнародним правом, виступає прихистком для тих, хто шукає безпеки від війни. Ця ситуація створює складну дилему для обох країн, оскільки вони намагаються знайти баланс між підтримкою України у війні та захистом прав людини.

За даними Радіо Свобода, більшість українських чоловіків призовного віку, які нелегально перетнули кордон з Молдовою, отримали тимчасовий захист у цій країні протягом року і двох місяців.

Історія Андрія та Василя, двох українських чоловіків, які перетнули кордон нелегально, але знайшли прихисток у Молдові, ілюструє складність та відчайдушність ситуації, з якою стикаються українці, які намагаються уникнути війни. Андрій, 25-річний чоловік з Одеської області, втік до Молдови після зниження віку мобілізації в Україні, щоб возз'єднатися з родиною. Василь, 32-річний чоловік, заплатив значну суму грошей за допомогу в перетині кордону, рятуючись від мобілізації. Обидва чоловіки отримали тимчасовий захист у Молдові.

Ця ситуація підкреслює важливість міжнародної співпраці та підтримки для розв'язання проблем, пов'язаних з війною та її наслідками. Молдова потребує допомоги у забезпеченні гідних умов для українських біженців, а Україна - у підтримці своєї обороноздатності та захисті своїх громадян.