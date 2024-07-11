Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скільки українських чоловіків втекло до Європи через Молдову: офіційні дані

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Скільки українських чоловіків втекло до Європи через Молдову: офіційні дані
Українська влада, яка зіткнулася з викликами мобілізації та підтримки боєздатності армії, намагається запобігти втечам боєздатних чоловіків.
фото:comments.ua

Понад 20 тисяч українських чоловіків перетнули кордон з Молдовою після початку війни

Згідно зі статистикою, наданою прикордонною поліцією та Генеральною інспекцією з питань міграції, з 24 лютого 2022 року по 31 травня 2024 року близько 23 500 українських чоловіків в’їхали до Молдови нелегально, тобто в обхід пунктів пропуску. Про це свідчать дані молдовської служби Радіо Свобода. Це явище пов'язане з бажанням уникнути мобілізації та війни в Україні, яка триває вже понад два роки.

Хоча термін «нелегал» використовується для опису таких мігрантів, більшість з них одразу після перетину кордону звертаються до влади Молдови за захистом. Молдова, яка сама відчуває наслідки війни в сусідній країні, надає українцям різні форми захисту, включаючи тимчасовий притулок.

Українська влада, яка зіткнулася з викликами мобілізації та підтримки боєздатності армії, намагається запобігти втечам боєздатних чоловіків. Проте, Молдова, керуючись гуманітарними принципами та міжнародним правом, виступає прихистком для тих, хто шукає безпеки від війни. Ця ситуація створює складну дилему для обох країн, оскільки вони намагаються знайти баланс між підтримкою України у війні та захистом прав людини.

 За даними Радіо Свобода, більшість українських чоловіків призовного віку, які нелегально перетнули кордон з Молдовою, отримали тимчасовий захист у цій країні протягом року і двох місяців.

Історія Андрія та Василя, двох українських чоловіків, які перетнули кордон нелегально, але знайшли прихисток у Молдові, ілюструє складність та відчайдушність ситуації, з якою стикаються українці, які намагаються уникнути війни. Андрій, 25-річний чоловік з Одеської області, втік до Молдови після зниження віку мобілізації в Україні, щоб возз'єднатися з родиною. Василь, 32-річний чоловік, заплатив значну суму грошей за допомогу в перетині кордону, рятуючись від мобілізації. Обидва чоловіки отримали тимчасовий захист у Молдові.

Ця ситуація підкреслює важливість міжнародної співпраці та підтримки для розв'язання проблем, пов'язаних з війною та її наслідками. Молдова потребує допомоги у забезпеченні гідних умов для українських біженців, а Україна - у підтримці своєї обороноздатності та захисті своїх громадян.

Теги: Молдова влада притулок кордон чоловік Україна українці радіо Свобода 24 лютого

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

25 червня офіційно стартували переговори про вступ України до Європейського союзу
Від війни до демократії: Україна готується до Євросоюзу до 2030 року
26 червня, 11:55
Місцевий мешканець планував доставити інших до кордону з Румунією та вказати подальший маршрут до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску
На Буковині затримано семеро нелегалів та їх провідника (відео)
12 червня, 13:25
Всесвітній день донора крові. Важлива подія, яка була створена Організацією Об'єднаних Націй 23 травня 2005 року
14 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 червня, 01:44
Мобільні вогневі групи збивають «шахеди»
Уславлений зенітник, Герой України розповів про найефективнішу зброю проти «шахедів»
17 червня, 21:30
Санду висловила привітання Володимиру Зеленському та українському народу з офіційним початком переговорів про вступ до ЄС
Глава Молдови привітала Україну з початком переговорів про вступ в ЄС
25 червня, 19:48
У Росії вчергове судять журналіста одного з західних медіа
У Росії розпочнеться таємний суд над американським журналістом Еваном Гершковічем
26 червня, 07:44
У Нікопольщині понівечено три підприємства
Уночі росіяни атакували Нікопольщину: є постраждалі (фото)
7 липня, 08:01
Після 24 лютого 2022 року відбулося суттєве покращення румунсько-українських відносин
Ексрадник президента Румунії назвав колишнього українського прем’єр-міністра, який зіпсував відносини між країнами
6 липня, 15:12
Елементом нового зобов’язання членів НАТО стане збільшення витрат на оборону
Члени НАТО підпишуть нове оборонно-промислове зобов'язання: що воно передбачає
Вчора, 01:57

Суспільство

Скільки українських чоловіків втекло до Європи через Молдову: офіційні дані
Скільки українських чоловіків втекло до Європи через Молдову: офіційні дані
Штраф від ТЦК: як дізнатися про наявність відкритого провадження
Штраф від ТЦК: як дізнатися про наявність відкритого провадження
Скільки часу можна працювати у спеку: пояснення Держпраці
Скільки часу можна працювати у спеку: пояснення Держпраці
В Україні почала діяти заборона на продаж сигарет та е-сигарет з ароматизаторами
В Україні почала діяти заборона на продаж сигарет та е-сигарет з ароматизаторами
У містах зростають тарифи на проїзд у громадському транспорті: де найвищі ціни
У містах зростають тарифи на проїзд у громадському транспорті: де найвищі ціни
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
День княгині Ольги 2024: нова дата, традиції та звичаї свята
21K
На Європу чекає нова кліматична катастрофа: британські учені з'ясували причину
16K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
11K
Мобілізація тих, кому до 25. Як виникла колізія і що з нею робити?
9733
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
8233
«Втрати будуть колосальні». Виробники цементу звернулися до уряду

Новини

Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
Сьогодні, 13:51
Угорщина пояснила, чого виступає проти вступу України до НАТО
Сьогодні, 13:44
Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»
Сьогодні, 12:28
РФ не братиме участі у другому Саміті миру – заступник Лаврова
Сьогодні, 12:11
Письменниця Антоніна Цвід показала свою квартиру після обстрілу Києва 8 липня (фото)
Сьогодні, 11:05
Лікар у крові. Медик, чиє фото облетіло світ, розповів про трагічний день в «Охматдиті»
Вчора, 17:02

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua