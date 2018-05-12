У Харкові чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки

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Місце, де все сталося

Поліцейські Харкова встановлюють обставини загибелі чоловіка

59-річний житель Індустріального району Харкова вистрибнув з вікна багатоповерхівки на вулиці Ростовській. Про це інформує поліція Харківщини.

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини районної поліції 12 травня близько 11.00. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, загиблий вистрибнув з вікна 8 поверху одного з під’їздів багатоповерхівки. На фото, оприлюдненому поліцією видно, що чоловік впав на піддашок під’їзду. Як встановили поліцейські, чоловік мешкав у цьому ж під’їзді.

Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 з позначкою «самогубство» Кримінального кодексу України.

На даний час поліцейські з’ясовують усі обставини події.