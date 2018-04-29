У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який розбещував малолітніх

56-річному зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі

До Індустріального відділу поліції Харкова надійшли заяви від трьох мешканок району. Жінки повідомили про те, що невідомий чоловік вчинив розпусні дії відносно їхніх малолітніх синів. Про це інформує поліція Харківщини. Вжитими заходами поліцейські встановили та затримали зловмисника. Під час досудового розслідування встановлено, що чоловік



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Затриманий

56-річному зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі

До Індустріального відділу поліції Харкова надійшли заяви від трьох мешканок району. Жінки повідомили про те, що невідомий чоловік вчинив розпусні дії відносно їхніх малолітніх синів. Про це інформує поліція Харківщини.

Вжитими заходами поліцейські встановили та затримали зловмисника.

Під час досудового розслідування встановлено, що чоловік запросив до себе додому 9 та 11-річних хлопчиків та пропонував їм роздягтися та робити розпусні дії. Також, у душі одного з басейнів міста оголений зловмисник підходив з непристойними пропозиціями до 11-річного хлопця.

На даний час злодій затриманий, йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Слідство триває.