Детективи перед входом на територію неодноразово представилися та показали ухвалу суду

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили відео початку обшуку в будинку генерал-майора СБУ Сергія Дуки, який фігурує у справі «Карфаген-2». На записі чути, як охорона погрожує детективам відкрити вогонь, якщо ті зайдуть на територію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на публікацію НАБУ.

Обшук проводили 4 листопада. За даними антикорупційних органів, детективи перед входом на територію неодноразово представилися та показали ухвалу суду, однак Дука і співробітники СБУ, які перебували в будинку, не допускали їх до проведення слідчих дій.

На відео зафіксовано, як керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов повідомляє охоронцям про наявність судового рішення. У відповідь один із них погрожує застосувати зброю. Згодом до правоохоронців виходять представники генерала, які запитують про підстави проведення обшуку. Детективи надають їм відповідні пояснення.

У НАБУ заявили, що навіть після прибуття адвоката Дука не допускав детективів до будинку щонайменше годину. Також у Бюро наголосили, що статус особи, яка перебуває під охороною, не передбачає особливого порядку проведення обшуку.

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Окрім відеозапису, НАБУ та САП опублікували протокол допиту генерала від 4 листопада та лист СБУ, підписаний тимчасовим виконувачем обов'язків голови служби Олександром Покладом.

У протоколі зазначено, що допит відбувся після затримання Дуки за участі адвоката. Водночас генерал відмовився давати показання, що він та його захисник засвідчили підписами.

Лист СБУ містить інформацію про загрозу життю та здоров'ю генерала з боку російських спецслужб. Саме цей документ адвокат Дуки використав як аргумент для проведення судового засідання в закритому режимі без трансляції. У НАБУ звернули увагу, що через десять днів генерал брав участь у відкритому засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яке транслювали наживо.

Публікацію матеріалів у НАБУ пояснили необхідністю спростувати, за їхньою оцінкою, викривлення обставин слідчих і процесуальних дій у справі.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації в межах операції «Карфаген». За версією слідства, її учасники забезпечували діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів, а до прикриття угруповання могли бути причетні представники правоохоронних органів.

Сергій Дука є одним із фігурантів цього провадження. 13 листопада він вийшов із Лук'янівського СІЗО після внесення застави в розмірі 65 млн грн.