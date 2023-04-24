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У Києві військкоми вручили повістки любителям гучного дрифту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві військкоми вручили повістки любителям гучного дрифту
Співробітники військкомату та поліції роздали повістки учасникам заходу автолюбителів
фото: Facebook / Олексій Білошицький

Поліція вкотре нагадала, що влаштовувати «форсаж» під час війни – це неприйнятна поведінка

У Києві поліцейські запросили на захід поціновувачів гучного автомобільного дрифту представників військового комісаріату, щоб ті роздали повістки. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Любителі форсажу» або для тих, хто й надалі не усвідомлює… Мені здається, що суспільство давно вже сказало своє слово, щодо прийнятної поведінки під час війни. І я зараз не говорю про те, що зовсім не можна кави випити або пообідати/повечеряти в якомусь закладі. У цілому, ми й воюємо, щоб люди могли нормально жити. Але всьому є межі», – написав Білошицький.

Він нагадав, що дрифтувати вулицями, здіймаючи галас у центрі столиці – це неприйнятна поведінка під час війни.

«Заганяти заряджені тачки в самісінький центр міста, ревіти там моторами, дріфтувати вулицями – то вже називається фарс під час війни. А біля цих заряджених моторів крутяться молодчики, які за віком і станом здоровʼя могли б, наприклад, тримати автомат», – зауважив поліцейський.

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Співробітники військкомату та поліції роздали повістки учасникам заходу автолюбителів
фото: Facebook / Олексій Білошицький

Посадовець стверджує, що правоохоронці вже неодноразово попереджали автолюбителів і притягували їх до відповідальності, але це не спрацювало. 

Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів, військкомати тепер мають права надсилати повістки українцям незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку

До слова, наприкінці березня член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський розповів, що в парламенті думають над тим, щоб нормативно дозволити розсилати повістки у Viber чи Telegram. Технічні інструменти, за його словами, дозволять встановити, що особа прочитала повідомлення й ознайомилася з повісткою.

Проте віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що цьогоріч запустити видачу повісток через месенджери технічно неможливо.

Теги: Київ автомобіль Олексій Білошицький повістка

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