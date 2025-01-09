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Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд залишив підозрюваного під вартою

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд залишив підозрюваного під вартою
Судове засідання у справі про загибель підлітка на станції фунікулера. Київ. 9 січня 2025 року
фото: Ліля Гончарук, Суспільне Новини

Підозрюваний перебуватиме під вартою до 9 березня без права на заставу

Шевченківський районний суд Києва сьогодні, 9 січня, продовжив запобіжний захід співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, який обвинувачується у вбивстві підлітка на станції фунікулера. Про це повідомляє «Суспільне».

Підозрюваний перебуватиме під вартою до 9 березня без права на заставу.

Під час судового засідання прокурорка Олена Васильєва просила продовжити обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За її словами, серед ризиків – уникнення суду, вплив на свідків. Нині з 21 свідка допитано лише шестеро. На акаунти неповнолітніх свідків приходять погрози, повідомила прокурорка. Вона долучила до справи матеріали, в яких містяться, за її словами, погрози щодо неповнолітніх.

Про тримання під вартою без будь-яких альтернатив попросили і адвокати сторони потерпілих – батьків загиблого Максима Матеріхуна.

Адвокати Косова натомість сказали, що не погоджуються з клопотанням прокурора. Окрім двох адвокатів, Косова під час сьогоднішнього засідання захищав адвокат з безоплатної правової допомоги.

Слухачі судового процесу у справі про вбивство підлітка на станції фунікулеру прийшли зі світлинами загиблого хлопця
Слухачі судового процесу у справі про вбивство підлітка на станції фунікулеру прийшли зі світлинами загиблого хлопця
фото: Ліля Гончарук, Суспільне Новини

Батьки загиблого підлітка наполягають на справедливому покаранні і перебуванні підозрюваного під вартою. Також вони стверджують, що їм нічого не потрібно від сім'ї людини, яка забрала життя у їхнього сина і онука.  

Нагадаємо, у столиці 7 квітня на фунікулері було вбито підлітка. Хлопцю було 16 років. Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом вбивства. Чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років ув'язнення.

Згодом правоохоронці повідомили військовослужбовцю Управління державної охорони України про підозру в умисному вбивстві підлітка на фунікулері. За даними слідства, ввечері 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів. 

Теги: Київ суд вбивство прокурор адвокат фунікулер погрози

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