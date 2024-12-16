В Берліні ультраправі молодики побили членів партії Шольца

Напад вдалося зупинити лише після прибуття інших екстрених служб

Постраждалі впали на землю, а нападники продовжували бити їх по голові

В Берліні група агресивних молодих людей з ультраправими поглядами напала на агітаторів Соціал-демократичної партії (СДПН) канцлера Олафа Шольца. Внаслідок інциденту, поранень зазнали двоє поліцейських і один член політсили. Про це повідомляє ntv.

За інформацією слідства, зловмисники зустрілися з представниками соціал-демократів біля їхнього агітаційного стенда на автобусній зупинці. Двоє підозрюваних, за домовленістю з двома іншими, спочатку скинули на землю шапки двох активістів СДПН, а потім почали ображати їх і завдавати ударів.

Постраждалі впали на землю, а нападники били їх по голові та верхній частині тіла. У ситуацію втрутилися двоє поліцейських. Один із правоохоронців був поранений в обличчя уламком розбитого скла. Іншому радикали спричинили перелом пальця руки.

Напад вдалося зупинити лише після прибуття інших екстрених служб. До лікарні потрапили обоє поліцейських та постраждалий активіст СДПН.

Поліція та прокуратура почали розслідування. Подане клопотання про взяття під варту всіх чотирьох підозрюваних, яким від 16 до 19 років.

Злочини кваліфікуються за двома пунктами обвинувачення у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, в одному випадку у поєднанні з нападом на працівників правоохоронних органів в особливо тяжкому випадку.

Як зазначається, правоохоронці не виключають, що зловмисники приїхали до столиці для участі в демонстрації у районі Фрідріхсхайн. В марші ультраправих взяли участь 63 людини, а в контрдемонстрації щонайменше 2 тис. осіб. Під час демонстрацій на дорогу жбурляли предмети і димові шашки, а в поліцейських летіли каміння і пляшки, постраждали також журналісти. За підсумками агресивних демонстрацій було розпочато 40 кримінальних розслідувань. Поранень зазнав 31 співробітник поліції.

Нагадаємо, у німецькому місті Дортмунд Рурського району 15-річний підліток з України отримав ножові поранення.

Раніше повідомлялося, що у місті Меттманн поблизу Дюссельдорфа, що у Німеччині невідомий напав на 15-річного українського підлітка на ґрунті расової ненависті. Українець отримав серйозні травми.

До слова, 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами. Повідомляється, що на місці злочину були свідки. Єрмаков раніше грав у дитячих командах «Тейваз» та «5T.EAM-ДЮСШ-12» (2006 р.н.). Також у складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року у Болгарії.

Також 18-річний український баскетболіст Артем Казаченко, який постраждав унаслідок збройного нападу в Дюссельдорфі, помер у лікарні.