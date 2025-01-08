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Резонансне вбивство родини на Чернігівщині. Учасники банди отримали довічне

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Резонансне вбивство родини на Чернігівщині. Учасники банди отримали довічне
Біля лісопосадки фігуранти розстріляли з вогнепальної зброї автівку, убивши усю родину. Тіла закопали, а машину спалили
фото: Офіс генпрокурора

Подружжя поїхало купити автомобіль на Чернігівщину. Дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній знайомий спланував убивство

Трьох учасників банди, які у травні 2023 року вбили сім'ю з 4-річним хлопчиком з Києва, засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що колишній військовий організував озброєну злочинну групу, до якої залучив цивільних чоловіка і жінку.

У травні 2023-го організатор запропонував своєму знайомому купити у нього машину. Місцем зустрічі назвав заправку у Чернігівській області, що не працювала.

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фото: Офіс генпрокурора

Чоловік приїхав на зустріч з Києва разом з дружиною та 4-річним сином. Біля лісопосадки фігуранти розстріляли з вогнепальної зброї автівку, убивши усю родину. Тіла закопали, а машину спалили. Викрадені кошти у сумі $6 тис. учасники банди розподілили між собою.

Суд визнав їх винними в умисному вбивстві двох людей та малолітньої дитини, бандитизмі, незаконному поводженні зі зброєю, незаконному заволодінні транспортним засобом, умисному знищенні майна. Двох співучасників також визнано винними у зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах (ст. 309 КК України). Фігурантів засудили до довічного з обов’язком сплатити родині загиблих 30 млн грн моральної шкоди.

Нагадаємо, у Чернігівській області банда з трьох людей вбила родину з Києва та їхню чотирирічну дитину. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Поліцейські оперативно встановили і затримали трьох фігурантів, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві 30-річного чоловіка, 28-річної жінки та їхнього чотирирічного сина», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 14 травня близько півночі до поліції надійшло повідомлення про зникнення сім’ї з Києва. Подружжя разом із дитиною поїхало на Чернігівщину для покупки автомобіля, після чого зв’язок з ними обірвався.

Поліцейські встановили, що подружжя вирішило купити автомобіль у знайомого на Чернігівщині. Із собою вони взяли велику суму для покупки та разом із сином вирушили за автівкою. Дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував убивство та озброєний напад.

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Теги: банда гроші вбивство прокурор напад автомобіль кияни

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