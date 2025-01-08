Резонансне вбивство родини на Чернігівщині. Учасники банди отримали довічне

Подружжя поїхало купити автомобіль на Чернігівщину. Дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній знайомий спланував убивство

Трьох учасників банди, які у травні 2023 року вбили сім'ю з 4-річним хлопчиком з Києва, засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що колишній військовий організував озброєну злочинну групу, до якої залучив цивільних чоловіка і жінку.

У травні 2023-го організатор запропонував своєму знайомому купити у нього машину. Місцем зустрічі назвав заправку у Чернігівській області, що не працювала.

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фото: Офіс генпрокурора

Чоловік приїхав на зустріч з Києва разом з дружиною та 4-річним сином. Біля лісопосадки фігуранти розстріляли з вогнепальної зброї автівку, убивши усю родину. Тіла закопали, а машину спалили. Викрадені кошти у сумі $6 тис. учасники банди розподілили між собою.

Суд визнав їх винними в умисному вбивстві двох людей та малолітньої дитини, бандитизмі, незаконному поводженні зі зброєю, незаконному заволодінні транспортним засобом, умисному знищенні майна. Двох співучасників також визнано винними у зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах (ст. 309 КК України). Фігурантів засудили до довічного з обов’язком сплатити родині загиблих 30 млн грн моральної шкоди.

Нагадаємо, у Чернігівській області банда з трьох людей вбила родину з Києва та їхню чотирирічну дитину. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Поліцейські оперативно встановили і затримали трьох фігурантів, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві 30-річного чоловіка, 28-річної жінки та їхнього чотирирічного сина», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 14 травня близько півночі до поліції надійшло повідомлення про зникнення сім’ї з Києва. Подружжя разом із дитиною поїхало на Чернігівщину для покупки автомобіля, після чого зв’язок з ними обірвався.

Поліцейські встановили, що подружжя вирішило купити автомобіль у знайомого на Чернігівщині. Із собою вони взяли велику суму для покупки та разом із сином вирушили за автівкою. Дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував убивство та озброєний напад.