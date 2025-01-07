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У Дніпрі під час конфлікту з представниками ТЦК чоловік вдарив ножем поліцейського

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Дніпрі під час конфлікту з представниками ТЦК чоловік вдарив ножем поліцейського
Правоохоронець звернувся до лікарні, де йому була надана медична допомога
фото з відкритих джерел

Правоохоронець звернувся до лікарні, де йому була надана медична допомога

На залізничному вокзалі у Дніпрі перехожий відмовився надавати представнику ТЦК військово-облікові документи для перевірки, а потім вдарив поліціянта ножем. Про це повідомляє головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області. 

Зазначається, що подія сталася вранці 7 січня. 

Попередньо, конфліктна ситуація між 45-річним чоловіком та представниками ТЦК виникла через те, що чоловік відмовився надати військово-облікові документи для перевірки. 

У подальшому чоловік дістав з кишені ніж, яким поранив поліцейського Дніпровського районного управління поліції №1. Правоохоронець звернувся до лікарні, де йому була надана медична допомога. Знаряддя злочину правоохоронці вилучили.

Правоохоронці вилучили знаряддя злочину
Правоохоронці вилучили знаряддя злочину
фото: Національно поліція України

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Чоловік також звернувся із заявою до поліції про завдання йому співробітником ТЦК тілесних ушкоджень. За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Нагадаємо, жінка поскаржилася в Офіс омбудсмена на дії працівників Ковельського міського ТЦК та СП. За її словами, військкоми завдали її чоловіку тілесних ушкоджень, після чого він потрапив до лікарні. Прямо з медзакладу його примусово доставили до Луцького міського ТЦК та СП. Про це розповів у своєму телеграм-каналі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Раніше Печерський районний суд Києва оштрафував на 119 грн чоловіка за дрібне хуліганство під час перевірки документів представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

До слова, на території Сумського міського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) військовослужбовець побив 40-річного місцевого жителя. Від отриманих травм той помер у лікарні. Інцидент прокоментували поліція Сумщини та Сумський обласний ТЦК.

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Теги: Дніпро поліція поранення ТЦК

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