Вбивство українок у Німеччині заради викрадення малюка. Підозрювані зізналися у злочині

Подружжю загрожує пожиттєве ув’язнення без права умовно-дострокового звільнення

Німецьке подружжя зізналося у вбивстві двох українок заради викрадення немовляти. Про це повідомляє Der Spiegel.

Так, у районному суді Мангейма розпочався судовий процес проти 43-річного чоловіка та 45-річної жінки із Зандхаузена, яких звинувачують у вбивстві 27-річної українки та її 51-річної матері в березні 2024 року.

Пара мала намір забрати місячну дитину вбитої жінки та видати її за свою. При цьому в них вже є четверо дітей, зокрема – спільний син. Однак пара хотіла мати ще й спільну доньку.

На початку судового розгляду адвокати обвинувачених надали заяви, у яких ті зізналися в скоєних злочинах. «Я шкодую про все, що зробив», – заявив чоловік. Його дружина сказала, що припустилася великої помилки і якби могла, то повернула б час назад.

Обвинувачені спочатку вбили бабусю немовляти, вдаривши її молотком по голові та втопивши в озері, а потім забили до смерті матір дитини. Дитину знайшли живою в будинку підозрюваних.

Їм обом загрожує пожиттєве ув’язнення без права умовно-дострокового звільнення. Судові засідання триватимуть до кінця лютого, а вирок планують оголосити 21 лютого.

Наразі 11-місячна дитина живе з 21-річною тіткою, яка оформила опіку й повернулася з дівчинкою до України. Сестра вбитої виступає співпозивачем у процесі.

Нагадаємо, 7 березня у Німеччині перехожий виявив тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Вбитою виявилася 27-річна біженка з України, яка місяць тому народила дитину. Її малюк та матір зникли.

Тіло дівчини знайшов на березі Рейну (земля Баден-Вюртенберг) випадковий перехожий. Поліція виявила сліди насильства. Загиблою виявилася Маргарита Разас, її маму звуть Марина Стеценко, доньці – п'ять місяців. Справу розслідують близько 60 правоохоронців, залучили службових собак.

Згодом німецькі слідчі повідомили, що затримали двох підозрюваних у вбивстві українки. Також вдалося відшукати її немовля.

У вбивстві 27-річної українки Маргарити Разас у Німеччині підозрюють подружню пару: 44-річного німця та 43-річну росіянку. Німецьке видання Bild пише, що пара перебуває під вартою.

За даними журналістів, 44-річний німець Марко працював м'ясником, а 43-річна росіянка Інна – офісним працівником. Пара має трьох дітей. Журналісти також стверджують, що подружжя планувало вбивство українки. Свідки кажуть, що напередодні чоловік розповідав сусідам про свою новонароджену доньку. За версію дитина, нібито перебувала у відділенні інтенсивної терапії.