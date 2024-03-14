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У Німеччині вбито українську біженку: її мати та немовля зникли безвісти

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Німеччині вбито українську біженку: її мати та немовля зникли безвісти
фото: Bild

Німецькі правоохоронці четвертий день шукають доньку та матір убитої дівчини, яка може стати головним свідком злочину

У Німеччині перехожий виявив тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Вбитою виявилася 27-річна біженка з України, яка місяць тому народила дитину. Її малюк та матір зникли. Про це повідомляє Bild.

Тіло дівчини знайшов на березі Рейну (земля Баден-Вюртенберг) випадковий перехожий. Поліція виявила сліди насильства.

Загиблою виявилася Маргарита Разас, її маму звуть Марина Стеценко, доньці – п'ять місяців. Справу розслідують близько 60 правоохоронців, залучили службових собак.

Німецькі правоохоронці четвертий день шукають доньку та матір убитої дівчини, яка може стати головним свідком злочину.

У Німеччині вбито українську біженку: її мати та немовля зникли безвісти фото 1

Раніше повідомлялося, що 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами. Повідомляється, що на місці злочину були свідки. Єрмаков раніше грав у дитячих командах «Тейваз» та «5T.EAM-ДЮСШ-12» (2006 р.н.). Також у складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року у Болгарії.

Згодом стало відомо ще про двох постраждалих, окрім юнаків з України. 

Також відомо, що міністерство закордонних справ України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині. Консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця. Йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена.

Теги: Німеччина земля вбивство поліція немовля

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