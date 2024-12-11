Під Одесою у підлітка вилучили 30 літрів наркотиків

В Одеському районі поліцейські затримали 17-річного хлопця за підозрою у незаконних оборудках з наркотиками

Експрес-дослідження речовини показало, що це наркотик

В Одеському районі поліцейські затримали 17-річного хлопця за підозрою в незаконних оборудках з наркотиками та вилучили в нього чотири каністри і 112 згортків із наркотиками. Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП України в Одеській області.

Юного жителя Одеси затримали в Красносільській ОТГ – він у комендантську годину ніс каністри з наркотичною рідиною.

Слідчо-оперативна група вилучила у хлопця загалом 30 літрів рідини, що містить наркотичний засіб.

За місцем проживання юнака в Одесі провели обшук, під час якого вилучили 112 згортків з порошкоподібною речовиною. Експрес-дослідження речовини показало, що це наркотик. Звідки в нього незаконний «товар», хлопець пояснювати відмовився.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 і 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, підлітку загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Одещині 22-річний онук з дідусем торгували наркотиками в різних країнах світу. Вони продавали їх під виглядом дитячих іграшок.