У Кривому Розі собака викопав тіло дитини

Тіло знаходилося практично на поверхні, було присипане листям

25 лютого близько 9:00 у посадці між мікрорайонами Сонячний і Гірницький у Кривому Розі собака викопав із землі голову дитини. Про це пише місцеве видання «Перший міський». Тіло знаходилося практично на поверхні. Господиня пса викликала поліцію. Жінка вигулювала свого собаку на пустирі. Тварина стала рити землю. Жінка побачила голову



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Тіло знаходилося практично на поверхні, було присипане листям

25 лютого близько 9:00 у посадці між мікрорайонами Сонячний і Гірницький у Кривому Розі собака викопав із землі голову дитини. Про це пише місцеве видання «Перший міський».

Тіло знаходилося практично на поверхні. Господиня пса викликала поліцію.

Жінка вигулювала свого собаку на пустирі. Тварина стала рити землю. Жінка побачила голову дитини, тіло було трохи присипане землею і листям.

На місце прибула слідчо-оперативна група місцевого відділення в повному складі, керівництво поліції міста, медики і патрульні.