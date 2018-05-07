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    У львівському кінотеатрі чоловік голосно розмовляв по телефону. Його жорстоко побили

    Чоловік голосно розмовляв під час кіносеансу і не реагував на зауваження
    Житель Львова заподіяв серйозні тілесні ушкодження відвідувачу кінотеатру за те, що той голосно розмовляв під час сеансу. Як повідомив у понеділок відділ комунікації поліції Львівської області, на початку травня до поліції надійшла інформація про завдання тілесних ушкоджень 24-річному львів'янину. Його дружина розповіла, що чоловіка побив
    • Сьогодні, 18:38
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    Ілюстративне фото
    Ілюстративне фото

    Чоловік голосно розмовляв під час кіносеансу і не реагував на зауваження

    Житель Львова заподіяв серйозні тілесні ушкодження відвідувачу кінотеатру за те, що той голосно розмовляв під час сеансу.

    Як повідомив у понеділок відділ комунікації поліції Львівської області, на початку травня до поліції надійшла інформація про завдання тілесних ушкоджень 24-річному львів'янину. Його дружина розповіла, що чоловіка побив невідомий під час перегляду фільму в одному з кінотеатрів міста.

    Медики діагностували у постраждалого «численні переломи кісток лицьового скелета, лівобічний гемо синус».

    Поліцейські встановили, що до цього інциденту причетний 27-річний львів'янин. За його словами, постраждалий розмовляв із дружиною під час сеансу і не реагував на зауваження.

    Чоловіку повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від п'яти до восьми років позбавлення волі.

    Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 105 тис. грн.

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