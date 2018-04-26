У Львові побили вікна двом відділенням російського банку

Правоохоронці займаються пошуком зловмисників

Сьогодні вночі, 26 квітня, невідомі пошкоди два відділення Forward bank у Львові. Цей банк є колишнім перейменованим російським банком «Русский стандарт». Повідомлення про пошкодження відділення на вулиці Володимира Великого, 34 поступило до поліції близько 2:00 ночі. Виїхавши на місце злочину, правоохоронці виявили розбите вікно



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Правоохоронці займаються пошуком зловмисників

Сьогодні вночі, 26 квітня, невідомі пошкоди два відділення Forward bank у Львові. Цей банк є колишнім перейменованим російським банком «Русский стандарт».

Повідомлення про пошкодження відділення на вулиці Володимира Великого, 34 поступило до поліції близько 2:00 ночі. Виїхавши на місце злочину, правоохоронці виявили розбите вікно відділення банку. Крім того, відділення було облите невідомою речовиною.

Через півтори години аналогічний злочин було скоєно з відділенням Forward bank уже у центральній частині міста, на вулиці Валовій, 15. Там також розбили вікно та облили відділення невідомою речовиною.

За словами однієї з місцевих жительок, під ранок вона чула, як трощили вікно банку. Також вона повідомила, що невідомі особи запалили і вкинули в приміщення димову шашку. Проте поліція про димову шашку нічого не повідомляє.

Керівництво банку вирішило не закривати на сьогодні ці відділення і вони працюють у звичному режимі. Що ж до зловмисників, то правоохоронці зараз займаються їх пошуком. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

«Русский стандарт», що належить однойменній російській фінансовій установі, у 2014 році перейменували в Forward bank. Кінцевим бенефіціарним власником українського ПАТ «Банк Форвард» є громадянин РФ Рустам Таріко.

Джерело: День