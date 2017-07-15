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    У Львові з моста стрибнула молода жінка

    Потерпілу госпіталізовано з важкими травмами
    У Львові з моста стрибнула молода жінка. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області. За його даними, до поліції 16 лютого о 23.45 надійшла інформація про те, що з моста на проспекті Червоної Калини стрибнула молода жінка. Слідчо-оперативна група, прибувши на місце події, встановила особу потерпілої. Нею виявилася 20-річна
    • Сьогодні, 14:18
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    Потерпілу госпіталізовано з важкими травмами

    У Львові з моста стрибнула молода жінка. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

    За його даними, до поліції 16 лютого о 23.45 надійшла інформація про те, що з моста на проспекті Червоної Калини стрибнула молода жінка.

    Слідчо-оперативна група, прибувши на місце події, встановила особу потерпілої. Нею виявилася 20-річна львів’янка. Внаслідок падіння жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження і була госпіталізована в одну із лікарень міста.

    За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства). Максимальне покарання, передбачене статтею, - позбавлення волі на строк до трьох років.

    Правоохоронці встановлюють обставини події.

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