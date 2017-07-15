У Львові з моста стрибнула молода жінка
- Сьогодні, 14:18
-
Розсилка
Потерпілу госпіталізовано з важкими травмами
У Львові з моста стрибнула молода жінка. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.
За його даними, до поліції 16 лютого о 23.45 надійшла інформація про те, що з моста на проспекті Червоної Калини стрибнула молода жінка.
Слідчо-оперативна група, прибувши на місце події, встановила особу потерпілої. Нею виявилася 20-річна львів’янка. Внаслідок падіння жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження і була госпіталізована в одну із лікарень міста.
За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства). Максимальне покарання, передбачене статтею, - позбавлення волі на строк до трьох років.
Правоохоронці встановлюють обставини події.