Потерпілу госпіталізовано з важкими травмами

У Львові з моста стрибнула молода жінка. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області. За його даними, до поліції 16 лютого о 23.45 надійшла інформація про те, що з моста на проспекті Червоної Калини стрибнула молода жінка. Слідчо-оперативна група, прибувши на місце події, встановила особу потерпілої. Нею виявилася 20-річна



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Потерпілу госпіталізовано з важкими травмами

У Львові з моста стрибнула молода жінка. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

За його даними, до поліції 16 лютого о 23.45 надійшла інформація про те, що з моста на проспекті Червоної Калини стрибнула молода жінка.

Слідчо-оперативна група, прибувши на місце події, встановила особу потерпілої. Нею виявилася 20-річна львів’янка. Внаслідок падіння жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження і була госпіталізована в одну із лікарень міста.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства). Максимальне покарання, передбачене статтею, - позбавлення волі на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.