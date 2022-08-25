Суд дав 12 років в’язниці експосадовцю Секретаріату Кабміну

СБУ викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України

Все майно, яке перебувало у власності держзрадника, суд конфіскував

На основі зібраної Службою безпеки доказової бази Шевченківський районний суд м. Києва засудив до 12 років позбавлення волі завідувача відділу Секретаріату Кабміну, який шпигував на спецслужби РФ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Фігуранта визнано винним у державній зраді. І окрім тюремного строку суд призначив конфіскацію всього майна, яке перебуває в його власності», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на початку року СБУ викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України. Фігуранти передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців.

Зрадники робили це не безкоштовно: російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. дол. залежно від рівня таємності і важливості зібраних даних. Після викриття СБУ фігуранти зізналися у скоєному.

Нагадаємо, раніше Контррозвідка Служби безпеки викрила факт вербування спецслужбами РФ працівника підрозділу забезпечення Управління справами Апарату Верховної Ради України.

Також Служба безпеки України оголосила в розшук свого ексспівробітника-зрадника Кабана.