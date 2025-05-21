Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Львівщині підлітки знущалися з хлопця з аутизмом: реакція поліції

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
На Львівщині підлітки знущалися з хлопця з аутизмом: реакція поліції
Матір хлопчика обурена безкарністю за булінг серед підлітків і вимагає покарання для кривдників сина
фото ілюстративне з відкритих джерел

Підлітки переконали хлопця позувати на камеру роздягнутим, а потім надіслали це відео дівчині, яка йому подобається

У Львівській області підлітки зняли на відео хлопця з аутизмом під час переодягання та розіслали його у месенджерах. Як передає «Главком», про цей випадок повідомляє «Українська правда» та поліція Львівщини.

Подія сталася у травні в одному із сіл Львівського району. За словами матері хлопця, після тренування на сільському стадіоні підлітки переконали її сина позувати на камеру роздягнутим, а потім надіслали це відео дівчині, яка йому подобається. Дівчина звернулась до вчителя, а той зателефонував матері хлопця.

«На відео чути, що ніхто нічого не зробив, щоб це припинити. Всі стояли – і реготали», – зазначила вона. Мати хлопця також розповіла, що її сина вже ображали ці ж самі підлітки: у 2024 році вона зверталася до поліції про побиття.

«(Діти – «Главком») провокують сина, обзивають цю дівчинку вульгарними словами, знаючи, що вона йому подобається, при тому, що вони з нею особисто не знайомі», – додала вона.

Батьки двох із чотирьох хлопців уже спілкувалися з Оксаною про інцидент, але з батьками ініціатора зйомки їй сконтактувати не вдалося. Жінка обурена безкарністю за булінг серед підлітків і вимагає покарання для кривдників сина.

У той час поліція встановила всіх учасників інциденту: місцевих мешканців віком від 13 до 17 років. Підлітків було опитано в присутності батьків. На батьків двох неповнолітніх осіб складено адміністративні протоколи за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей). Також вирішується питання про притягнення 17-річного учасника інциденту до відповідальності.

Нагадаємо, дитяча письменниця Леся Воронина під час зустрічі з читачами назвала хлопчика з аутизмом Тимофія «істотою, яка привертає до себе увагу». Пізніше вона пояснила, що не знала про його діагноз, і сприйняла вигуки хлопчика як навмисну спробу завадити заходу. «Главком» зібрав всю відому інформацію про цю ситуацію.

До слова, понад дві сотні випадків цькування у школі зафіксувала поліція за 10 місяців 2024 року. Кожен другий протокол за цькування складають на підлітків у віці з 14 до 16 років. Про це повідомляє «Опендатабот».

219 протоколів за булінг в освіті склала поліція від початку 2024 року. Випадків булінгу поменшало у порівнянні з періодом до початку повномасштабної війни. За даними Українського інституту дослідження екстремізму 40% дитячих самогубств стаються саме внаслідок цькування.

Читайте також:

Теги: діти булінг хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп закликав до «бебі-буму» у США та називав себе «президентом із запліднення»
Бонус після пологів $5 тис. Білий дім збирає ідеї для підвищення народжуваності у США
23 квiтня, 11:23
Юлія Думанська та Григорій Козловський одружилися 14 лютого 2018 року
54-річний почесний президент «Руха» Козловський вшосте стане батьком
24 квiтня, 09:54
Тетяна Антонова заявила, що тренер Медовиков неодноразово домагався до її 12-річної доньки
Тренер з РФ заявив, що матір фігуристки обіцяла йому інтим, якщо він навчить її складному елементу
26 квiтня, 19:51
Стало відомо, скільки українців перебувають у реєстрі зниклих безвісти
Стало відомо, скільки українців перебувають у реєстрі зниклих безвісти
2 травня, 06:40
У Житомирі 11-річна дівчина отримала ножове поранення після суперечки зі знайомим
У Житомирі 11-річна дівчина отримала ножове поранення після суперечки зі знайомим
5 травня, 07:16
У тварини виявили садна на голові та потертості на грудній клітці
У Росії учениці кінної школи знущалися з кобили і знімали це на відео
4 травня, 10:36
Поліція Києва відрегувала на конфлікт між підлітками
Дві групи підлітків вчинили бійку біля кав'ярні у Києві: поліція відреагувала
12 травня, 22:22
Виїзне безкоштовне тестування на вірусний гепатит А для мешканців Солом’янського району столиці відбулося 14-15 травня
Спалах гепатиту А у Києві. Кількість хворих зросла, пересувна лабораторія продовжить роботу
16 травня, 16:05
Усі захворілі діти 19 травня були госпіталізовані до столичних медичних закладів
У одному зі столичних дитсадків зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції
Вчора, 10:24

Суспільство

На Львівщині підлітки знущалися з хлопця з аутизмом: реакція поліції
На Львівщині підлітки знущалися з хлопця з аутизмом: реакція поліції
День народження Ґонґадзе. Вдова поділилася архівними фото та розповіла про номінантів премії
День народження Ґонґадзе. Вдова поділилася архівними фото та розповіла про номінантів премії
У столичних закладах з'явилися «резерви» для військовополонених: що це означає
У столичних закладах з'явилися «резерви» для військовополонених: що це означає
«Де супутник?» Притула відповів на питання українців
«Де супутник?» Притула відповів на питання українців
Експрацівник ЗАЕС: Жодна атомна станція в світі не зіштовхувалася з подібним страхіттям
Експрацівник ЗАЕС: Жодна атомна станція в світі не зіштовхувалася з подібним страхіттям
Загинув внаслідок атаки ворожого дрона на Харківщині. Згадаймо Олександра Дячишина
Загинув внаслідок атаки ворожого дрона на Харківщині. Згадаймо Олександра Дячишина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 травня 2025
19K
Кандидат у президенти Польщі може заблокувати вступ України в НАТО
18K
Свято ухилянтів. Коли все вирішується за крок до тюрми
14K
Сенатори США подали резолюцію про повернення українських дітей до укладення мирної угоди
12K
ЄС погодив скасування штампів на кордонах Шенгену: що буде натомість

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Сьогодні, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
Вчора, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua