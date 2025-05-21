На Львівщині підлітки знущалися з хлопця з аутизмом: реакція поліції

Підлітки переконали хлопця позувати на камеру роздягнутим, а потім надіслали це відео дівчині, яка йому подобається

У Львівській області підлітки зняли на відео хлопця з аутизмом під час переодягання та розіслали його у месенджерах. Як передає «Главком», про цей випадок повідомляє «Українська правда» та поліція Львівщини.

Подія сталася у травні в одному із сіл Львівського району. За словами матері хлопця, після тренування на сільському стадіоні підлітки переконали її сина позувати на камеру роздягнутим, а потім надіслали це відео дівчині, яка йому подобається. Дівчина звернулась до вчителя, а той зателефонував матері хлопця.

«На відео чути, що ніхто нічого не зробив, щоб це припинити. Всі стояли – і реготали», – зазначила вона. Мати хлопця також розповіла, що її сина вже ображали ці ж самі підлітки: у 2024 році вона зверталася до поліції про побиття.

«(Діти – «Главком») провокують сина, обзивають цю дівчинку вульгарними словами, знаючи, що вона йому подобається, при тому, що вони з нею особисто не знайомі», – додала вона.

Батьки двох із чотирьох хлопців уже спілкувалися з Оксаною про інцидент, але з батьками ініціатора зйомки їй сконтактувати не вдалося. Жінка обурена безкарністю за булінг серед підлітків і вимагає покарання для кривдників сина.

У той час поліція встановила всіх учасників інциденту: місцевих мешканців віком від 13 до 17 років. Підлітків було опитано в присутності батьків. На батьків двох неповнолітніх осіб складено адміністративні протоколи за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей). Також вирішується питання про притягнення 17-річного учасника інциденту до відповідальності.

Нагадаємо, дитяча письменниця Леся Воронина під час зустрічі з читачами назвала хлопчика з аутизмом Тимофія «істотою, яка привертає до себе увагу». Пізніше вона пояснила, що не знала про його діагноз, і сприйняла вигуки хлопчика як навмисну спробу завадити заходу. «Главком» зібрав всю відому інформацію про цю ситуацію.

До слова, понад дві сотні випадків цькування у школі зафіксувала поліція за 10 місяців 2024 року. Кожен другий протокол за цькування складають на підлітків у віці з 14 до 16 років. Про це повідомляє «Опендатабот».

219 протоколів за булінг в освіті склала поліція від початку 2024 року. Випадків булінгу поменшало у порівнянні з періодом до початку повномасштабної війни. За даними Українського інституту дослідження екстремізму 40% дитячих самогубств стаються саме внаслідок цькування.