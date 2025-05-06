Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Львівська політехніка звільнила чоловіка, який образив ветерана у банку

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Львівська політехніка звільнила чоловіка, який образив ветерана у банку
Львівська політехніка: Ми категорично засуджуємо будь-які прояви зневаги чи дискримінації, особливо щодо захисників нашої країни
фото: скріншот з відео

Львівська політехніка звільнила співробітника, який образив ветерана Романа Яворського у банку

Адміністрація Національного університету «Львівська політехніка» висловила обурення неправомірною та грубою поведінкою двох своїх колишніх співробітників стосовно українського військовослужбовця з інвалідністю Романа Яворського. Про це йдеться в офіційній заяві університету, пише «Главком».

Повідомляється, що учасника інциденту, Василя Пилипишина, який працював виконробом відділу головного механіка, було звільнено сьогодні, 6 травня 2025 року. Його дружина, Ольга Пилипишин, яка обіймала посаду гардеробниці господарського відділу, була звільнена раніше – 30 квітня 2025 року.

«Ми категорично засуджуємо будь-які прояви зневаги чи дискримінації, особливо щодо захисників нашої країни. Така поведінка є абсолютно неприйнятною та несумісною з цінностями нашого університету, що базуються на взаємоповазі, гідності та підтримці кожного члена суспільства», – йдеться у заяві адміністрації.

Університет наголосив, що Львівська політехніка завжди підтримувала і продовжуватиме підтримувати українських військових та їхні родини, нагадавши, що сотні політехніків віддали свої життя у війні, а тисячі боронять країну щоденно.

Адміністрація університету також принесла щирі вибачення українському військовослужбовцю Роману Яворському, якому колишні співробітники завдали моральної шкоди.

«Пане Романе, Ваша мужність і самопожертва заслуговують на найвищу повагу та вдячність», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про інцидент, який стався з ветераном Романом Яворським у відділенні банку у Львові. Чоловік, який прийшов оформити картку по інвалідності, зіткнувся з хамством та образами від жінки в черзі та її чоловіка. У своєму емоційному пості в соціальних мережах Роман розповів про зневажливе ставлення до себе як до ветерана та оприлюднив відео інциденту.

Читайте також:

Теги: Львів скандал звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маск йде з адміністрації Трампа? Мільярдер зробив заяву
Маск йде з адміністрації Трампа? Мільярдер зробив заяву
1 травня, 07:22
Сили оборони утримують монастир в Курській області й пару населених пунктів
Генерал розповів, скільки територій Україна контролює у Курській області
27 квiтня, 15:26
Із попередньою дружиною Олег був у шлюбі 20 років
Відомий український музикант після скандального розлучення закрутив новий роман
26 квiтня, 20:46
У 2015–2022 роках Ситник очолював Національне антикорупційне бюро України, ексзаступник голови НАЗК
Артема Ситника звільнено з посади заступника керівника АОЗ
17 квiтня, 14:10
Ковтун не був в Україні після початку повномасштабного вторгнення
«Деякі олімпійці втратили землю під ногами». Журналіст відреагував на інтерв'ю Ковтуна
15 квiтня, 17:16
TikTok-блогерка Діана Поліщук знову втрапила у скандал
«Мені байдуже». Блогерка обурила мережу цинічною реакцією на трагедію в Сумах
14 квiтня, 12:17
Принц Гаррі секретно відвідав Україну
Принц Гаррі відвідав Україну з неоголошеним візитом
11 квiтня, 00:32
Росіяни вдарили по складу серветок і памперсів у Дніпрі
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
10 квiтня, 21:36
У Хмельницькому випав сніг
Казкова зима у квітні: Україну засипало снігом (фото, відео)
7 квiтня, 09:21

Суспільство

Львівська політехніка звільнила чоловіка, який образив ветерана у банку
Львівська політехніка звільнила чоловіка, який образив ветерана у банку
«Сталевий фронт» запускає виробництво захисту на бронетехніку МТ-ЛБ
«Сталевий фронт» запускає виробництво захисту на бронетехніку МТ-ЛБ
У Львові жінка принизила ветерана, який скористувався пільгами
У Львові жінка принизила ветерана, який скористувався пільгами
Мріяв стати кадровим військовим. Згадаймо 22-річного матроса Микиту Фоміних
Мріяв стати кадровим військовим. Згадаймо 22-річного матроса Микиту Фоміних
В Україні хмарно: прогноз погоди на 6 травня
В Україні хмарно: прогноз погоди на 6 травня
День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 травня: ситуація на фронті
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 травня 2025
40K
Трамп зробив гучну заяву про підрив «Північних потоків»
31K
Крупа з-за грат розпочинає «велике будівництво» у Хмельницькому
15K
Був чемпіоном світу. Пішов з життя легендарний аргентинський футболіст
13K
Кремль благає Трампа про зустріч із Путіним

Новини

В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
Сьогодні, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
Сьогодні, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
Вчора, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Вчора, 12:57
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua