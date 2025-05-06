Львівська політехніка звільнила чоловіка, який образив ветерана у банку

Львівська політехніка звільнила співробітника, який образив ветерана Романа Яворського у банку

Адміністрація Національного університету «Львівська політехніка» висловила обурення неправомірною та грубою поведінкою двох своїх колишніх співробітників стосовно українського військовослужбовця з інвалідністю Романа Яворського. Про це йдеться в офіційній заяві університету, пише «Главком».

Повідомляється, що учасника інциденту, Василя Пилипишина, який працював виконробом відділу головного механіка, було звільнено сьогодні, 6 травня 2025 року. Його дружина, Ольга Пилипишин, яка обіймала посаду гардеробниці господарського відділу, була звільнена раніше – 30 квітня 2025 року.

«Ми категорично засуджуємо будь-які прояви зневаги чи дискримінації, особливо щодо захисників нашої країни. Така поведінка є абсолютно неприйнятною та несумісною з цінностями нашого університету, що базуються на взаємоповазі, гідності та підтримці кожного члена суспільства», – йдеться у заяві адміністрації.

Університет наголосив, що Львівська політехніка завжди підтримувала і продовжуватиме підтримувати українських військових та їхні родини, нагадавши, що сотні політехніків віддали свої життя у війні, а тисячі боронять країну щоденно.

Адміністрація університету також принесла щирі вибачення українському військовослужбовцю Роману Яворському, якому колишні співробітники завдали моральної шкоди.

«Пане Романе, Ваша мужність і самопожертва заслуговують на найвищу повагу та вдячність», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про інцидент, який стався з ветераном Романом Яворським у відділенні банку у Львові. Чоловік, який прийшов оформити картку по інвалідності, зіткнувся з хамством та образами від жінки в черзі та її чоловіка. У своєму емоційному пості в соціальних мережах Роман розповів про зневажливе ставлення до себе як до ветерана та оприлюднив відео інциденту.