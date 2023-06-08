Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Запоріжжі полковник ДСНС продавав держпаливо на власній заправці (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Запоріжжі полковник ДСНС продавав держпаливо на власній заправці (фото, відео)
Полковник володіє преміум-автомобілями та розкішним маєтком на березі Дніпра
фото: ДБР

Розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовцю довелось облаштувати міні-АЗС прямо на території власного маєтку

Працівники Державного бюро розслідувань викрили та повідомили про підозру запорізькому полковника ДСНС, який торгував відомчим пальним та наживався на війні. Сума збитків держави складає понад 2,3 млн грн. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

«Пальне ДСНС виділялось державою для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей з прифронтових територій. Проте, воно розкрадалось та надалі продавалось або ним заправлялись приватні вантажівки», – йдеться в повідомленні.

Крім того, запращиками залучались чинні співробітники ДСНС. Ці «рятувальники» за місцем своєї служби не з’являлися місяцями, хоча й отримували зарплатню. Один з підозрюваних взагалі виконував функції заправника «чорного палива» і постійно знаходився на території домоволодіння полковника.

Розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовцю довелось облаштувати міні-АЗС прямо на території власного маєтку.

У ході слідчих дій знайдено талони на пальне, що належать ДСНС, викрадене дизельне пальне, обладнання для його зберігання та продажу. Гроші в різній валюті на суму понад 8 млн грн.

5 фото
На весь екран

«Полковник володіє преміум-автомобілями та розкішним маєтком на березі Дніпра. Це – далеко не весь перелік виявленого під час проведення обшуків працівниками ДБР у начальника аварійно-рятувального загону Запорізького ДСНС», – додали в ДСНС.

Крім того, перевіряється інформація щодо протиправного заволодіння земельною ділянкою в центрі Запоріжжя на якій зведено маєток головного фігуранта. За даними слідства, ця земля перебувала у користуванні колишньої метрологічної станції ДСНС та «загадково» перейшла у власність «ділка».

ДБР повідомило про підозру за ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України всім шести фігурантам. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Раніше повідомлялося, що БЕБ закрило нелегальне казино та гральні заклади на Київщині.

Теги: Запоріжжя ДСНС АЗС ДБР

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Працівники ДБР затримали подільників посадовця під час отримання  8 тис. дол. за черговий пакет підроблених документів
Посадовець військкомату на Київщині, який переправляв ухилянтів за кордон, отримав підозру
5 червня, 11:33
6 червня блогерша однією з перших почала активно виправдовувати російських окупантів за підрив ними Каховської ГЕС
Підрив Каховської ГЕС: московська пропагандистка отримала підозру
6 червня, 17:59
Служба безпеки зібрала доказову базу на сімох учасників терористичних організацій «Л/ДНР»
СБУ повідомила про підозру російським полоненим бойовикам
Вчора, 16:47

Кримінал

Затримано екснардепа від «Партії регіонів», який забезпечував оборонною продукцією РФ
Затримано екснардепа від «Партії регіонів», який забезпечував оборонною продукцією РФ
У Запоріжжі полковник ДСНС продавав держпаливо на власній заправці (фото, відео)
У Запоріжжі полковник ДСНС продавав держпаливо на власній заправці (фото, відео)
Грабував будинки у Каховці: суд ув’язнив бойовика «ДНР»
Грабував будинки у Каховці: суд ув’язнив бойовика «ДНР»
Засуджено батюшку УПЦ МП, який зі спільниками отримав хабаря
Засуджено батюшку УПЦ МП, який зі спільниками отримав хабаря
БЕБ закрили нелегальне казино та гральні заклади на Київщині (фото)
БЕБ закрили нелегальне казино та гральні заклади на Київщині (фото)
Журналіст Vesti.ua розбещував неповнолітніх? Редакція видання зробила заяву
Журналіст Vesti.ua розбещував неповнолітніх? Редакція видання зробила заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Прокурор Симоненко довів: під час війни йому можна святкувати Новий рік в Іспанії
42K
Кличко скасував покупку 17 легкових авто та наказав повернути гроші
29K
Підрив Каховської ГЕС. Путін хотів ввести в оману Ердогана
18K
Нестача робочих рук може зруйнувати економіку однієї з найбагатших країн Європи
17K
Що ховається за підвищенням тарифів на електроенергію
16K
Авіація ЗСУ розгромила зенітно-ракетні комплекси росіян – Генштаб

Новини

Дим охопив Нью-Йорк, Кінбурнська коса стала островом через затоплення: головне за ніч
Сьогодні, 07:20
ЗСУ завдали 23 удари по районах зосередження особового складу РФ – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія – Білий дім
Сьогодні, 06:04
Руйнування дамби Каховської ГЕС суттєво впливає на позиції російських військ – ISW
Сьогодні, 05:57
Більшість областей накриють грози: прогноз погоди на 8 червня
Сьогодні, 05:21
Вода з Каховського водосховища відокремила від материка Кінбурнську косу
Сьогодні, 03:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту