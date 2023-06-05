Посадовець військкомату на Київщині, який переправляв ухилянтів за кордон, отримав підозру

Працівники ДБР затримали подільників посадовця під час отримання 8 тис. дол. за черговий пакет підроблених документів

Чим старше був чоловік, тим дешевше була «послуга» з підробки документів

Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці з СБУ повідомили про підозру начальнику відділення одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області. Він підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, зокрема до Молдови та Угорщини. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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За даними слідства, посадовець забезпечував виготовлення підроблених військово-облікових та медичних документів про непридатність до військової служби. Зокрема, він готував для ухилянтів відповідний висновок військово-лікарської комісії та документ про виключення з військового обліку.

«Начальник відділення діяв у змові з двома спільниками – своїм знайомим, колишнім керівником Київського обласного військкомату та його сином. Подільники підшукували «клієнтів», виконували роль консультантів щодо подальшого перетину кордонів Молдови та Угорщини, а також виконували роль посередників при передачі хабарів», – йдеться в повідомленні.

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За свої послуги зловмисники брали від 6 до 10 тис. дол. Вартість залежала від наявних проблем зі здоров’ям ухилянтів та їхнього віку. Чим старше був чоловік, тим дешевше була «послуга» з підробки документів.

Працівники ДБР затримали подільників посадовця під час отримання 8 тис. дол. за черговий пакет підроблених документів. Наразі задокументовано дві «угоди» зловмисників, за які вони вторгували 14 тис. дол. Досудове розслідування триває.

Посадовцю повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також сприянні незаконному переправленню кількох осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб – ч. 3 ст. 332 КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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