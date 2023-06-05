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Посадовець військкомату на Київщині, який переправляв ухилянтів за кордон, отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Посадовець військкомату на Київщині, який переправляв ухилянтів за кордон, отримав підозру
Працівники ДБР затримали подільників посадовця під час отримання  8 тис. дол. за черговий пакет підроблених документів
фото: ДБР

Чим старше був чоловік, тим  дешевше була «послуга» з підробки документів

Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці з СБУ повідомили про підозру начальнику відділення одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області. Він підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, зокрема до Молдови та Угорщини. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, посадовець забезпечував виготовлення підроблених військово-облікових та медичних документів про непридатність до військової служби. Зокрема, він готував для ухилянтів відповідний висновок військово-лікарської комісії та документ про виключення з військового обліку.

«Начальник відділення діяв у змові з двома спільниками – своїм знайомим, колишнім керівником Київського обласного військкомату та його сином. Подільники  підшукували «клієнтів», виконували роль консультантів щодо подальшого перетину кордонів Молдови та Угорщини, а також виконували роль посередників при передачі хабарів», – йдеться в повідомленні.

За свої послуги зловмисники брали від 6 до 10 тис. дол. Вартість залежала від наявних проблем зі здоров’ям ухилянтів та їхнього віку. Чим старше був чоловік, тим  дешевше була «послуга» з підробки документів.

Працівники ДБР затримали подільників посадовця під час отримання  8 тис. дол. за черговий пакет підроблених документів. Наразі задокументовано дві «угоди» зловмисників, за які вони вторгували 14 тис. дол. Досудове розслідування триває.

Посадовцю повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також сприянні незаконному переправленню кількох осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб – ч. 3 ст. 332 КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Раніше правоохоронці викрили нову схему «переправи» ухилянтів за кордон.

Теги: ДБР Київщина ухилянти війна

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