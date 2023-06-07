Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ повідомила про підозру російським полоненим бойовикам

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ повідомила про підозру російським полоненим бойовикам
Служба безпеки зібрала доказову базу на сімох учасників терористичних організацій «Л/ДНР»
фото ілюстративне

Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми

Служба безпеки України повідомила про підозру сімом бойовикам: серед них – найманці з угруповань міноборони РФ під назвою «Шторм». Про це повідомляє пресслужба відомства.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще сімох учасників терористичних організацій «Л/ДНР», які воювали проти України. Зловмисники потрапили в полон українських захисників у травні цього року на Авдіївському напрямку. Встановлено, що всі вони у різний час приєднались до лав окупаційних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ.

Перебуваючи у складі російських військ, бойовики брали активну участь у штурмі українських населених пунктів в Донецькій та Луганській областях. Один із фігурантів ще з 2015 року входив до рядів терористичного угруповання «Шум» так званого «козачого союзу області війська донського».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він добровільно «записався» до одного із новостворених загонів міноборони РФ під назвою «Шторм».

Ще двоє зловмисників, які вступили до цього окупаційного підрозділу, є мешканцями Донеччини. У 2014-2015 роках вони брали участь в обстрілах позицій сил АТО на сході України. Інші двоє бойовиків з терористичних груп «Оплота» воювали проти Сил оборони в районах Авдіївки та Мар’їнки на Донеччині, а також поблизу Миколаївки в Луганській області.

Крім того, серед затриманих – стрілок та механік-водій гаубиці 11-го окремого мотострілкового полку ЗС РФ (відомого як угруповання «Восток»).  Зловмисники атакували позиції Сил оборони під Авдіївкою з використанням російської артилерії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про підозру за ч. 1. ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації).

Також злочинні дії одного із бойовиків з лав «Востока» додатково кваліфіковані за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.

Раніше контррозвідники та слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ворожу пропагандистку, яка займається інформаційно-підривною діяльністю проти України. Йдеться про уродженку Одеси, прокремлівську блогершу Юлію Лозанову, більш відому під псевдонімом Юлія Вітязєва. 

Теги: СБУ Міноборони полон Міноборони РФ шторм державна зрада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський генерал заявив про «дуже хорошу готовність» України
Контрнаступ: генерал Міллі повідомив про готовність України
5 червня, 16:26
До 2014 року Олексій Ніконоров працював у Державній податковій інспекції у Голосіївському районі Києва
СБУ повідомила про підозру близькому поплічнику Пушиліна
29 травня, 15:53
ЗРК Patriot
Німеччина заявила про переміщення системи ППО Patriot зі Словаччини в Литву
26 травня, 22:50
СІЗО у Сімферополі, де утримують цивільних із окупованих територій
Стріляють, душать і бʼють струмом: як росіяни у вʼязницях катують викрадених українців
26 травня, 10:18
На Буковині настоятель монастиря підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі
Митрополит УПЦ (МП) із Буковини отримав підозру: деталі справи
22 травня, 17:08
Свої злочинні дії блогер пояснював бажанням «наростити» аудиторію
Тіктокер на Черкащині «зливав» у соцмережу локації Сил оборони
15 травня, 15:49
Після запису в гостьовій книзі, запланована розмова між Штайнмаєром та президентом України
Зеленський прибув на зустріч із Штайнмаєром (фото, відео)
14 травня, 10:47
Вартість «досьє» на одну людину сягала від $800 до $2,6 тис.
Торгували конфіденційною інформацією: СБУ затримала двох «приватних детективів» (фото)
13 травня, 11:30
ЗСУ показали, як в Бахмуті знищили групу ворожих штурмовиків (відео)
ЗСУ показали, як в Бахмуті знищили групу ворожих штурмовиків (відео)
12 травня, 11:16

Події в Україні

СБУ повідомила про підозру російським полоненим бойовикам
СБУ повідомила про підозру російським полоненим бойовикам
Після підриву Каховської ГЕС у чотирьох областях масовий мор риби: МОЗ звернулося до українців
Після підриву Каховської ГЕС у чотирьох областях масовий мор риби: МОЗ звернулося до українців
ЗСУ ліквідували сина ексдепутата Держдуми РФ під Бахмутом
ЗСУ ліквідували сина ексдепутата Держдуми РФ під Бахмутом
Спасіння на окупованій Херсонщині. ЗСУ дроном змогли передати воду жінці на даху
Спасіння на окупованій Херсонщині. ЗСУ дроном змогли передати воду жінці на даху
Підрив Каховської ГЕС: на яку відстань відійшли окупанти
Підрив Каховської ГЕС: на яку відстань відійшли окупанти
Підрив Каховської ГЕС. Росія намагається підкупити місцевих за $122
Підрив Каховської ГЕС. Росія намагається підкупити місцевих за $122

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Найбільша помилка Угорщини – це Україна
34K
Після підриву Каховської ГЕС Китай звернувся до України та Росії
25K
Повідомлено про підозри сімом топколаборантам. Серед них соратниця Аксьонова
24K
«Нейтральна» білоруська тенісистка намагалася принизити вже другу українку (фото)
21K
В’їзд для українців до Євросоюзу стане платним: скільки коштуватиме
15K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години

Новини

Підрив Каховської ГЕС. Мережа рясніє відео та фотофактами із шокованими людьми і тваринами
Сьогодні, 12:43
Підрив Каховської ГЕС: масштаби катастрофи
Сьогодні, 08:03
Реакція Байдена на підрив Каховської ГЕС, засідання радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:27
ЗСУ приземлили російський штурмовик і чотири дрони – Генштаб
Сьогодні, 06:43
Подекуди короткочасні дощі: прогноз погоди на 7 червня
Сьогодні, 04:56
7 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту