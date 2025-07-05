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У Запоріжжі судитимуть колишнього правоохоронця, який застрелив колегу та інсценував його самогубство

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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У Запоріжжі судитимуть колишнього правоохоронця, який застрелив колегу та інсценував його самогубство
ДБР завершило розслідування та скерувало обвинувальний акт до суду
фото: ДБР

Чоловік прибирав сліди злочину та намагався створити враження, що загиблий поїхав з дому

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця, який у лютому 2025 року застрелив свого колегу в Запоріжжі, а потім намагався видати це за самогубство або нещасний випадок. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це інформує «Главком» з посиланням на ДБР.

За даними слідства, обидва чоловіки служили в одному з правоохоронних органів і після вимушеного переїзду з Пологівського району разом орендували квартиру в Запоріжжі. 16 лютого 2025 року між ними виник конфлікт, внаслідок якого підозрюваний застрелив колегу з табельної вогнепальної зброї.

Колишній правоохоронець постане перед судом за вбивство колеги
Колишній правоохоронець постане перед судом за вбивство колеги
фото: ДБР

«Після вбивства чоловік зробив усе можливе, аби приховати злочин. Він узяв телефон загиблого, переміщувався містом, створюючи враження, що колега залишив квартиру. Повернувшись, ретельно прибрав приміщення та знищив сліди, використовуючи навички, здобуті під час служби. Тіло загорнув у килим, однак згодом вирішив інсценувати самогубство», – повідомили в ДБР.

Підозрюваний звернувся на лінію «102» лише ввечері того ж дня, заявивши про самогубство. Зібрані докази, результати експертиз, допити на поліграфі та слідчі експерименти повністю спростували версію підозрюваного.

Правоохоронці затримали підозрюваного одразу після вбивства
Правоохоронці затримали підозрюваного одразу після вбивства
фото: ДБР

Працівники ДБР разом із Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції затримали чоловіка на місці події. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі підозрюваного звільнено з правоохоронного органу. Йому інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Раніше «Главком» повідомляв, що працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП на Львівщині, у якій постраждав неповнолітній. Інцидент стався 25 червня близько 18:34 на автодорозі Київ – Чоп поблизу зупинки села Красів Львівської області. За попередніми даними, службовий автомобіль Renault Duster під керуванням інспектора поліції здійснив наїзд на пішохода – сімнадцятирічного хлопця.

Також «Главком» інформував, що на полігоні в Кіровоградській області інструктор навчального взводу жорстоко побив курсанта під час занять з вогневої підготовки. Постраждалого доправили до лікарні. За цим фактом ДБР відкрило кримінальне провадження і повідомило про підозру двом військовим. 

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Теги: ДБР поліція суд

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