Невідомі зіпсували у Британії останнє графіті Бенксі

У міськраді назвали ситуацію неприємною, хоч і очікуваною

У Великій Британії невідомі пошкодили останню роботу британського вуличного художника Бенксі на стіні Рединзької в'язниці.

Про це у вівторок, 16 березня, повідомляє BBC.

Зображення в'язня, котрий тікає із в'язниці, і, можливо, нагадує письменника Оскара Уайльда, з'явилося на стіні Рединзької в'язниці 1 березня. Вандали замалювали фарбою друкарську машинку внизу графіті і написали «Команда Роббі».

Роббі – британський художник у жанрі графіті, який помер у 2014 році. У нього з Бенксі була давня ворожнеча. Вона почалася в 2009 році, коли Бенксі зафарбував один із малюнків Роббі поряд із Риджентс-каналом у Камдені.

Міністерство юстиції Британії, якому належить Редінзька в'язниця, заявило, що їм відомо про ситуацію, але відмовилося від коментарів.

У міськраді заявили, що влада не може нічого зробити, а також назвали ситуацію неприємною, хоч і очікуваною.

Нагадаємо, на новому графіті Бенксі зображений в'язень, який спускається по мотузці, зробленій із простирадл. Один її кінець перекинуто через цегляну стіну, до іншого прив'язана друкарська машинка.

Так графіті Бенксі виглядало ще кілька днів тому

Як пишуть ЗМІ, сюжет роботи може бути відсиланням до біографії поета і драматурга Оскара Уайльда, який провів у Рединзькій в'язниці півтора року і присвятив їй баладу.

Попередня робота Бенксі з'явилася в грудні 2020 року на фасаді житлового будинку в Брістолі. Він зобразив бабусю, яка чхає.

Також у жовтні полотно Show Me The Monet (Покажи мені Моне) британського вуличного художника Бенксі було продано на аукціоні за 9,8 мільйона доларів.

Бенксі – найвідоміший вуличний художник. У своїх роботах він привертає увагу до важливих соціально-політичних тем, спрямованих проти політики, війни і капіталізму. Досі особа художника не розкрита, існує безліч версій того, хто ховається за творчим псевдонімом.

Роботи Бенксі, який піднімає в своїй творчості питання соціальної нерівності і лицемірства влади, користуються великою популярністю.