У Запоріжжі російські агенти планували теракт на День СБУ

Хлопець та дівчина потрапили у поле зору росіян, коли шукали легких заробітків

Потенційними підривниками виявилися двоє співмешканців

Служба безпеки затримала у Запоріжжі двох російських агентів, які планували вчинити теракт поряд з військовою частиною у День СБУ, який відзначався напередодні, 25 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Російські куратори планували дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїми агентами поблизу контрольно-пропускного пункту оборонного об’єкта.

СБУ затримала фігурантів, коли вони споряджали саморобний вибуховий пристрій додатковими уражаючими елементами.

фото: Служба безпеки України

фото: Служба безпеки України

Затримання відбулося у приватній будівлі, що знаходилася навпроти центрального входу до військової частини. Це помешкання фігуранти орендували як спостережний пункт за ціллю – для цього вони встановили приховану вебкамеру на вікні оселі та обладнали її віддаленим доступом для російських спецслужб.

Потенційними підривниками виявилися є двоє співмешканців, хлопець та дівчина віком 18 та 19 років, які потрапили у поле зору російського ГРУ, коли шукали легких заробітків у телеграм-каналах.

Під час обшуку Служба безпеки вилучила у них частини для виготовлення саморобного вибухового пристрою, відеокамеру та мобільні телефони. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту).

Обидва фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше СБУ затримала у Київській області кількох проросійських інтернет-агітаторів, що виправдовували збройну агресію РФ проти України та воєнні злочини російських військових.

Також «Главком» повідомляв, що у Тернополі була затримана 14-річна школярка. Росіяни завербували її та планували підірвати дівчинку разом з вибухівкою біля місцевого управління поліції.