СБУ оголосила підозру ключовому російському пропагандисту

«Рупор Кремля» Соловійов «напрацював» одразу на п’ять статей

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському пропагандисту Володимиру Соловйову, який входить до медійного пулу очільника РФ Путіна і вважається одним із головних «кремлівських рупорів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр СБУ.

Як зауважує Служба безпеки, Соловйов неодноразово закликав вдарити по Україні тактичною ядерною зброєю. А у нещодавніх виступах на російському телебаченні він закликав до повного захоплення чотирьох українських областей.

Протягом 2024-2025 років Соловйов не раз пропонував знищувати цивільну інфраструктуру та мешканців українських міст – зокрема, повітряними атаками.

фото: Служба безпеки України

На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки повідомили Соловйову про підозру одразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

геноцид;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників;

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;

пропаганда війни.

Оскільки фігурант переховується від правосуддя в Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Також у березні цього року Служба безпеки України зібрала доказову базу і повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Григорію Лепсверідзе (більш відомому за сценічним псевдонімом «Лепс»).

Раніше «Главком» повідомляв, що СБУ оголосила підозру ще одному російському співаку – Ярославу Дронову, відомому за сценічним псевдонімом Shaman. Він так само публічно підтримує та пропагує російську агресію проти України.