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СБУ оголосила підозру ключовому російському пропагандисту

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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СБУ оголосила підозру ключовому російському пропагандисту
Соловйов входить до медійного пулу очільника РФ Путіна
фото з відкритих джерел

«Рупор Кремля» Соловійов «напрацював» одразу на п’ять статей

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському пропагандисту Володимиру Соловйову, який входить до медійного пулу очільника РФ Путіна і вважається одним із головних «кремлівських рупорів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр СБУ.

Як зауважує Служба безпеки, Соловйов неодноразово закликав вдарити по Україні тактичною ядерною зброєю. А у нещодавніх виступах на російському телебаченні він закликав до повного захоплення чотирьох українських областей.

Протягом 2024-2025 років Соловйов не раз пропонував знищувати цивільну інфраструктуру та мешканців українських міст – зокрема, повітряними атаками. 

СБУ оголосила підозру ключовому російському пропагандисту фото 1
фото: Служба безпеки України

На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки повідомили Соловйову про підозру одразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • геноцид;
  • виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників;
  • дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;
  • пропаганда війни.

Оскільки фігурант переховується від правосуддя в Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Також у березні цього року Служба безпеки України зібрала доказову базу і повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Григорію Лепсверідзе (більш відомому за сценічним псевдонімом «Лепс»).

Раніше «Главком» повідомляв, що СБУ оголосила підозру ще одному російському співаку – Ярославу Дронову, відомому за сценічним псевдонімом Shaman. Він так само публічно підтримує та пропагує російську агресію проти України.

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Теги: СБУ Володимир Соловйов підозра

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