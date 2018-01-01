Українець хотів проповзти паспортний контроль на кордоні з Польщею

Чоловік з чужим паспортом повзком хотів перетнути кордон

Співробітники прикордонної служби у Львівській області в пункті пропуску Шегені затримали українця, який незаконно намагався пройти в Польщу. Про це повідомили в прес-службі ДПСУ. Як зазначають прикордонники, вони затримали чоловіка, який, присівши, намагався пройти повз кабіну паспортного контролю і обдурити таким чином прикордонників.



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Чоловік з чужим паспортом повзком хотів перетнути кордон

Співробітники прикордонної служби у Львівській області в пункті пропуску Шегені затримали українця, який незаконно намагався пройти в Польщу. Про це повідомили в прес-службі ДПСУ.

Як зазначають прикордонники, вони затримали чоловіка, який, присівши, намагався пройти повз кабіну паспортного контролю і обдурити таким чином прикордонників.

«Інспектор прикордонної служби, оформляючи подорожніх, які прямували на вихід з України, зауважив, що одна людина, ховаючись, спробувала пройти в бік кордону», - йдеться в повідомленні.

Порушника затримали і склали протокол про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетину кордону.

Як виявилося, 34-річний житель Львівської області забув свій паспорт вдома, взяв чужий і хотів обійти контроль.