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    Кримінал

    Українець хотів проповзти паспортний контроль на кордоні з Польщею

    Чоловік з чужим паспортом повзком хотів перетнути кордон
    Співробітники прикордонної служби у Львівській області в пункті пропуску Шегені затримали українця, який незаконно намагався пройти в Польщу. Про це повідомили в прес-службі ДПСУ. Як зазначають прикордонники, вони затримали чоловіка, який, присівши, намагався пройти повз кабіну паспортного контролю і обдурити таким чином прикордонників.
    • Сьогодні, 14:14
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    Чоловік з чужим паспортом повзком хотів перетнути кордон

    Співробітники прикордонної служби у Львівській області в пункті пропуску Шегені затримали українця, який незаконно намагався пройти в Польщу. Про це повідомили в прес-службі ДПСУ.

    Як зазначають прикордонники, вони затримали чоловіка, який, присівши, намагався пройти повз кабіну паспортного контролю і обдурити таким чином прикордонників.

    «Інспектор прикордонної служби, оформляючи подорожніх, які прямували на вихід з України, зауважив, що одна людина, ховаючись, спробувала пройти в бік кордону», - йдеться в повідомленні.

    Порушника затримали і склали протокол про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетину кордону.

    Як виявилося, 34-річний житель Львівської області забув свій паспорт вдома, взяв чужий і хотів обійти контроль.

    прикордонники Польща Держприкордонслужба Львівщина паспорт
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