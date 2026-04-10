Великодній обмін полоненими: Координаційний штаб попереджає про нову хвилю афер (відео)
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими фіксують зростання активності шахраїв перед анонсованим Великоднім обміном полоненими
Злочинці намагаються нажитися на сподіваннях родин захисників. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими фіксують сплеск активності шахраїв на тлі анонсованого обміну до Великодня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
У Координаційному штаб з питань поводження з військовополоненими Зловмисники використовують психологічну вразливість родичів, обіцяючи «гарантоване» включення до списків або надання ексклюзивної інформації про місцеперебування полонених за грошову винагороду.
Схеми, які використовують злочинці
- «Платне включення у списки»: Шахраї видають себе за співробітників державних органів або представників міжнародних організацій (Червоний Хрест тощо) та вимагають гроші за те, щоб прізвище захисника з'явилося у списках на найближчий обмін.
- Фейкові новини: Поширення у соцмережах посилань на «повні списки на обмін», які ведуть на фішингові сайти для крадіжки особистих даних або банківських реквізитів.
- Пропозиції «телефонного дзвінка»: Обіцянки організувати короткий дзвінок із полоненим за певну суму.
Фахівці наголошують: питаннями обміну займаються виключно уповноважені державні органи.
«Жодні «посередники» не мають і не можуть мати впливу на переговорний процес. Будь-які пропозиції «допомоги за гроші» – це стовідсоткове шахрайство», – зазначили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Правила безпеки для родин
- Не передавайте кошти особам, які представляються «посередниками» чи «волонтерами» з доступом до списків.
- Не відкривайте підозрілі посилання в Telegram чи Facebook, де обіцяють показати списки на обмін.
- Не розголошуйте персональні дані полоненого (номер частини, звання) стороннім особам, адже це може зашкодити переговорному процесу.
April 10, 2026
Що робити, якщо зателефонували шахраї
Зафіксуйте номер телефону, з якого вам телефонували, та напишіть заяву до поліції. Ви також можете повідомити про випадок у кіберполіцію через їхній офіційний сайт.
Якщо у вас виникли сумніви або ви хочете перевірити інформацію, телефонуйте лише за офіційними номерами:
- Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими: 0 800 300 529 (безкоштовно).
- Об’єднаний центр при СБУ: +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01.
- Національне інформаційне бюро: 1648.
Нагадаємо, Великдень у 2026 році припадає на 12 квітня. Наразі тривають складні перемовини, аби якомога більше українських захисників змогли зустріти свято вдома.
«Главком» писав, що 9 квітня, відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл загиблих, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.
