Великодній обмін полоненими: Координаційний штаб попереджає про нову хвилю афер (відео)

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими фіксують зростання активності шахраїв перед анонсованим Великоднім обміном полоненими

Злочинці намагаються нажитися на сподіваннях родин захисників. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими фіксують сплеск активності шахраїв на тлі анонсованого обміну до Великодня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У Координаційному штаб з питань поводження з військовополоненими Зловмисники використовують психологічну вразливість родичів, обіцяючи «гарантоване» включення до списків або надання ексклюзивної інформації про місцеперебування полонених за грошову винагороду.

Схеми, які використовують злочинці

«Платне включення у списки»: Шахраї видають себе за співробітників державних органів або представників міжнародних організацій (Червоний Хрест тощо) та вимагають гроші за те, щоб прізвище захисника з'явилося у списках на найближчий обмін.

Фейкові новини: Поширення у соцмережах посилань на «повні списки на обмін», які ведуть на фішингові сайти для крадіжки особистих даних або банківських реквізитів.

Пропозиції «телефонного дзвінка»: Обіцянки організувати короткий дзвінок із полоненим за певну суму.

Фахівці наголошують: питаннями обміну займаються виключно уповноважені державні органи.

«Жодні «посередники» не мають і не можуть мати впливу на переговорний процес. Будь-які пропозиції «допомоги за гроші» – це стовідсоткове шахрайство», – зазначили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Правила безпеки для родин

Не передавайте кошти особам, які представляються «посередниками» чи «волонтерами» з доступом до списків.

Не відкривайте підозрілі посилання в Telegram чи Facebook, де обіцяють показати списки на обмін.

Не розголошуйте персональні дані полоненого (номер частини, звання) стороннім особам, адже це може зашкодити переговорному процесу.

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 10, 2026

Що робити, якщо зателефонували шахраї

Зафіксуйте номер телефону, з якого вам телефонували, та напишіть заяву до поліції. Ви також можете повідомити про випадок у кіберполіцію через їхній офіційний сайт.

Якщо у вас виникли сумніви або ви хочете перевірити інформацію, телефонуйте лише за офіційними номерами:

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими: 0 800 300 529 (безкоштовно).

Об’єднаний центр при СБУ: +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01.

Національне інформаційне бюро: 1648.

Нагадаємо, Великдень у 2026 році припадає на 12 квітня. Наразі тривають складні перемовини, аби якомога більше українських захисників змогли зустріти свято вдома.

«Главком» писав, що 9 квітня, відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл загиблих, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.