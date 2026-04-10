Зеленський підтвердив готовність України до дзеркального перемир’я на Великдень

За інформацією російської сторони, режим тиші у зоні бойових дій має розпочатися о 16:00 11 квітня

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до взаємного припинення вогню під час Великодніх свят. Про це пише «Главком».

Глава держави наголосив, що українська сторона неодноразово пропонувала такі кроки й тепер діятиме відповідно до принципів дзеркальності. За словами Зеленського, громадянам необхідний Великдень без воєнних загроз, а для Росії цей період є шансом продемонструвати реальне прагнення до миру та не повертатися до активних бойових дій після завершення свят.

Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків. Ми пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят і будемо діяти відповідно. Людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня, - написав Зеленський.

Раніше стало відомо, що Володимир Путін розпорядився встановити режим тиші в зоні конфлікту. Згідно з повідомленнями, обмеження на ведення вогню діятиме з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня 2026 року. Командування російських військ уже отримало накази про зупинку наступальних операцій на всіх ділянках фронту, при цьому Москва очікує на аналогічні кроки з боку Києва.

Нагадаємо, 30 березня Володимир Зеленський заявив про готовність України до різних форматів припинення вогню, зокрема і на період великодніх свят.

«Ми підтримували будь-які формати закінчення війни, ви це знаєте, але коли ти не втрачаєш гідність і незалежність нашої держави, і припинення вогню, будь-які формати, як ми вже сьогодні говорили, і повне, і енергетичне, і ми готові до припинення вогню на Великодні свята», – наголосив президент. Він також зазначив, що за короткий період перемир’я Росія не зможе суттєво посилити свої позиції.

Інститут вивчення війни у своєму звіті зазначає, що Україна демонструє готовність до переговорів, тоді як Росія не проявляє зацікавленості у припиненні вогню.

«Зеленський продовжує йти на поступки та демонструвати готовність України до дипломатичного діалогу та зобов'язань щодо безумовного припинення вогню, тоді як РФ продовжує демонструвати, що вона не зацікавлена в припиненні вогню чи в добросовісних переговорах щодо припинення війни», – йдеться у звіті.

Водночас голова Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін заявив, що слова Зеленського «не слід сприймати серйозно».