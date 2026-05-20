Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Керівництво управлінь Нацполіції у трьох областях викрито на масштабній корупції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Керівництво управлінь Нацполіції у трьох областях викрито на масштабній корупції
Як повідомив генпрокурор, за щомісячну неправомірну вигоду керівники поліції мали не реагувати на діяльність «порноофісів» та попереджати про можливі перевірки
фото: СБУ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

За матеріалами справи, фігуранти займалися «кришуванням» діяльності моделей в інтернет-платформах із відвертим контентом

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора за сприяння Міністра внутрішніх справ, голови Національної поліції України та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили протиправну діяльність посадовців окремих регіональних підрозділів поліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполу, генпрокурора Руслана Кравченка та СБУ.

За даними слідства, фігуранти організували схему одержання неправомірної вигоди за «кришування» діяльності осіб, які створювали та поширювали контент відвертого характеру на інтернет-платформах. За грошову винагороду посадовці обіцяли не вживати заходів реагування та не притягувати причетних осіб до відповідальності.

Керівництво управлінь Нацполіції у трьох областях викрито на масштабній корупції фото 1
Керівництво управлінь Нацполіції у трьох областях викрито на масштабній корупції фото 2
Керівництво управлінь Нацполіції у трьох областях викрито на масштабній корупції фото 3
фото: Офіс генпрокурора

У межах досудового розслідування правоохоронці затримали:

  • начальника ГУНП в Івано-Франківській області Сергія Безпалька;
  • ⁠заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області Володимира Яцюка;
  • першого заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Андрія Ткачика;
  • заступника начальника ГУНП в Житомирській області Іллю Гулеватого;
  • водія автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який за версією слідства, виконував роль посередника.
5 фото
На весь екран
фото: СБУ

Під час проведення санкціонованих обшуків вилучено грошові кошти, засоби зв’язку, документацію та інші речові докази, що можуть свідчити про причетність фігурантів до незаконної діяльності. Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до функціонування протиправної схеми.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці проводили обшуки в управліннях Національної поліції у кількох областях. Йдеться про Івано-Франківщину, Тернопільщину та Житомирщину.

Читайте також:

Теги: Національна поліція України корупція в Україні Івано-Франківщина Житомирщина Тернопільщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Затримано представників ТЦК в Одесі, завершено ремонт «Дружби». Головне за 21 квітня 2026
Затримано представників ТЦК в Одесі, завершено ремонт «Дружби». Головне за 21 квітня 2026
21 квiтня, 21:23
Окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі Житомирської області
Житомирщина: ворог атакував залізницю, є загибла
23 квiтня, 10:18
До складу угруповання входили громадяни України, Росії, Білорусі, Молдови, Грузії, Латвії та Греції
Готували теракти в Україні та ЄС: викрито російську агентурну мережу
27 квiтня, 15:30
Рубель із жовтня 2022 року керував Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції
Очільник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції втратив посаду
28 квiтня, 21:39
Рятувальники локалізували пожежу на площі 500 га
Житомирщина: на території заповідника виникла масштабна пожежа
8 травня, 22:47
Суд відправив під варту львів’янина, який захопив дитину в заручники
Чоловік тікав від ТЦК і взяв у заручники дитину: що вирішив суд
11 травня, 14:32
Адвокат Фомін зазначив, що вручення підозри стало для сторони захисту неочікуваним
Підозра Єрмаку: адвокат екскерівника Офісу президента зробив заяву
12 травня, 12:47
Концепція резиденції в котеджному містечку «Династія»
Проєкт «Династія». Чому українці масово згадують культовий серіал 80-х років
13 травня, 13:30
Перед судом Єрмак заявив, що не впливає на правосуддя
Єрмак зробив заяву перед обранням запобіжного заходу
13 травня, 13:38

Кримінал

Керівництво управлінь Нацполіції у трьох областях викрито на масштабній корупції
Керівництво управлінь Нацполіції у трьох областях викрито на масштабній корупції
Правоохоронці прийшли з обшуками до управлінь Нацполіції у трьох областях
Правоохоронці прийшли з обшуками до управлінь Нацполіції у трьох областях
У Запоріжжі мати продала сина для жебракування: яке покарання отримала
У Запоріжжі мати продала сина для жебракування: яке покарання отримала
Російський археолог Бутягін знову очолить археологічну експедицію в окупованому Криму (відео)
Російський археолог Бутягін знову очолить археологічну експедицію в окупованому Криму (відео)
Суд над Єрмаком. Апеляційна палата визначила дату засідання
Суд над Єрмаком. Апеляційна палата визначила дату засідання
Справу проти журналістки, відкриту за заявою вигаданого персонажа, закрито
Справу проти журналістки, відкриту за заявою вигаданого персонажа, закрито

Новини

Ворожий удар про Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Сьогодні, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua