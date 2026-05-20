Керівництво управлінь Нацполіції у трьох областях викрито на масштабній корупції

Як повідомив генпрокурор, за щомісячну неправомірну вигоду керівники поліції мали не реагувати на діяльність «порноофісів» та попереджати про можливі перевірки

За матеріалами справи, фігуранти займалися «кришуванням» діяльності моделей в інтернет-платформах із відвертим контентом

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора за сприяння Міністра внутрішніх справ, голови Національної поліції України та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили протиправну діяльність посадовців окремих регіональних підрозділів поліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполу, генпрокурора Руслана Кравченка та СБУ.

За даними слідства, фігуранти організували схему одержання неправомірної вигоди за «кришування» діяльності осіб, які створювали та поширювали контент відвертого характеру на інтернет-платформах. За грошову винагороду посадовці обіцяли не вживати заходів реагування та не притягувати причетних осіб до відповідальності.

фото: Офіс генпрокурора

У межах досудового розслідування правоохоронці затримали:

начальника ГУНП в Івано-Франківській області Сергія Безпалька;

⁠заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області Володимира Яцюка;

першого заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Андрія Ткачика;

заступника начальника ГУНП в Житомирській області Іллю Гулеватого;

водія автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який за версією слідства, виконував роль посередника.

фото: СБУ

Під час проведення санкціонованих обшуків вилучено грошові кошти, засоби зв’язку, документацію та інші речові докази, що можуть свідчити про причетність фігурантів до незаконної діяльності. Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до функціонування протиправної схеми.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці проводили обшуки в управліннях Національної поліції у кількох областях. Йдеться про Івано-Франківщину, Тернопільщину та Житомирщину.