Україна повернула тіла воїнів, президент заявив про загрозу для двох міст. Головне за 9 квітня 2026
Дайджест новин 9 квітня 2026 року
Сьогодні, 9 квітня, Україна повернула тисячу тіл загиблих військових. Зеленський зустрівся з представниками угорської громади перед виборами в Угорщині. Також окупанти атакували Україну.
«Главком» склав добірку головних подій 9 квітня.
Атака на Україну
Двоє людей постраждали внаслідок ранкової атаки російських військ по автозаправній станції у Глухівській громаді.
Також російська терористична армія вдарила по житловому сектору селища Золочів Богодухівського району на Харківщині. Внаслідок цього постраждали люди.
Зокрема, російська армія обстріляла пожежно-рятувальну частину у Миколаївці Донецької області. Вибухова хвиля понівечила фасад будівлі, віконні та дверні блоки, підвісну стелю, в’їзні ворота гаражу, а також два гаражні бокси.
Україна повернула тисячу тіл загиблих військових
Сьогодні, 9 квітня, відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл загиблих, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.
Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами системи МВС проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих осіб. Після встановлення осіб загиблих тіла будуть передані родинам для гідного поховання.
Зеленський зустрівся з представниками угорської громади
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками угорської громади Закарпаття, зокрема з військовими. Глава держави подякував за стійкість протягом цієї складної зими та підтримку фронту, а військовим – за всі зусилля щодо захисту України. Президент також наголосив, що потрібно вже готуватися до наступної зими.
Литва направила РФ ноту протесту
Литва направила ноту протесту РФ у зв’язку з великодніми обстрілами цивільних в Україні. «Сьогодні Литва подала Росії ноту протесту у зв’язку з її терористичною кампанією проти українських цивільних осіб. Атака по ринку або автобусній зупинці, де перебувають цивільні особи, є воєнним злочином», – йдеться у повідомленні МЗС країни.
Зеленський попередив про загрозу для двох великих міст
Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія не обмежиться територіальними поступками і намагатиметься захопити Харків та Дніпро. Також глава держави розкрив недоліки стратегії команди президента США Дональда Трампа щодо Кремля.
