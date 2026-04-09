Україна повернула тіла воїнів, президент заявив про загрозу для двох міст. Головне за 9 квітня 2026

Дайджест новин 9 квітня 2026 року

Сьогодні, 9 квітня, Україна повернула тисячу тіл загиблих військових. Зеленський зустрівся з представниками угорської громади перед виборами в Угорщині. Також окупанти атакували Україну.

«Главком» склав добірку головних подій 9 квітня.

Атака на Україну

РФ вдарила по житловому сектору селища Золочів фото: ДСНС Харківщини

Двоє людей постраждали внаслідок ранкової атаки російських військ по автозаправній станції у Глухівській громаді.

Також російська терористична армія вдарила по житловому сектору селища Золочів Богодухівського району на Харківщині. Внаслідок цього постраждали люди.

Зокрема, російська армія обстріляла пожежно-рятувальну частину у Миколаївці Донецької області. Вибухова хвиля понівечила фасад будівлі, віконні та дверні блоки, підвісну стелю, в’їзні ворота гаражу, а також два гаражні бокси.

Україна повернула тисячу тіл загиблих військових

Після встановлення осіб загиблих тіла будуть передані родинам для гідного поховання фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Telegram

Сьогодні, 9 квітня, відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл загиблих, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами системи МВС проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих осіб. Після встановлення осіб загиблих тіла будуть передані родинам для гідного поховання.

Зеленський зустрівся з представниками угорської громади

Президент вручив державні нагороди захисникам України фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками угорської громади Закарпаття, зокрема з військовими. Глава держави подякував за стійкість протягом цієї складної зими та підтримку фронту, а військовим – за всі зусилля щодо захисту України. Президент також наголосив, що потрібно вже готуватися до наступної зими.

Литва направила РФ ноту протесту

Литва направила ноту протесту РФ у зв’язку з великодніми обстрілами цивільних в Україні. «Сьогодні Литва подала Росії ноту протесту у зв’язку з її терористичною кампанією проти українських цивільних осіб. Атака по ринку або автобусній зупинці, де перебувають цивільні особи, є воєнним злочином», – йдеться у повідомленні МЗС країни.

Зеленський попередив про загрозу для двох великих міст

Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія не обмежиться територіальними поступками і намагатиметься захопити Харків та Дніпро. Також глава держави розкрив недоліки стратегії команди президента США Дональда Трампа щодо Кремля.

