Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна повернула тіла воїнів, президент заявив про загрозу для двох міст. Головне за 9 квітня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Україна повернула тіла воїнів, президент заявив про загрозу для двох міст. Головне за 9 квітня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 9 квітня 2026 року

Сьогодні, 9 квітня, Україна повернула тисячу тіл загиблих військових. Зеленський зустрівся з представниками угорської громади перед виборами в Угорщині. Також окупанти атакували Україну. 

«Главком» склав добірку головних подій 9 квітня.

Атака на Україну

РФ вдарила по житловому сектору селища Золочів
РФ вдарила по житловому сектору селища Золочів
фото: ДСНС Харківщини

Двоє людей постраждали внаслідок ранкової атаки російських військ по автозаправній станції у Глухівській громаді.

Також російська терористична армія вдарила по житловому сектору селища Золочів Богодухівського району на Харківщині. Внаслідок цього постраждали люди.

Зокрема, російська армія обстріляла пожежно-рятувальну частину у Миколаївці Донецької області. Вибухова хвиля понівечила фасад будівлі, віконні та дверні блоки, підвісну стелю, в’їзні ворота гаражу, а також два гаражні бокси.

Україна повернула тисячу тіл загиблих військових

Після встановлення осіб загиблих тіла будуть передані родинам для гідного поховання
Після встановлення осіб загиблих тіла будуть передані родинам для гідного поховання
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Telegram

Сьогодні, 9 квітня, відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл загиблих, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами системи МВС проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих осіб. Після встановлення осіб загиблих тіла будуть передані родинам для гідного поховання.

Зеленський зустрівся з представниками угорської громади

Президент вручив державні нагороди захисникам України
Президент вручив державні нагороди захисникам України
фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками угорської громади Закарпаття, зокрема з військовими. Глава держави подякував за стійкість протягом цієї складної зими та підтримку фронту, а військовим – за всі зусилля щодо захисту України. Президент також наголосив, що потрібно вже готуватися до наступної зими.

Литва направила РФ ноту протесту

Литва направила ноту протесту РФ у зв’язку з великодніми обстрілами цивільних в Україні. «Сьогодні Литва подала Росії ноту протесту у зв’язку з її терористичною кампанією проти українських цивільних осіб. Атака по ринку або автобусній зупинці, де перебувають цивільні особи, є воєнним злочином», – йдеться у повідомленні МЗС країни.

Зеленський попередив про загрозу для двох великих міст

Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія не обмежиться територіальними поступками і намагатиметься захопити Харків та Дніпро. Також глава держави розкрив недоліки стратегії команди президента США Дональда Трампа щодо Кремля.

Інші важливі новини

  • Україна визначила план запасів газу на наступну зиму.
  • Зеленський нагородив прифронтові міста.
  • ВАКС дозволив екстрадицію ексголови правління Приватбанку Дубілета.
  • Уряд виділив десятки мільйонів гривень на модернізацію шкільних їдалень.

Теги: обмін війна Володимир Зеленський Литва росія Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Україна повернула тіла воїнів, президент заявив про загрозу для двох міст. Головне за 9 квітня 2026
Україна повернула тіла воїнів, президент заявив про загрозу для двох міст. Головне за 9 квітня 2026
Росіяни вдарили по пожежній частині на Донеччині (фото)
Росіяни вдарили по пожежній частині на Донеччині (фото)
РФ вдарила по житловому сектору селища Золочів: серед постраждалих – діти
РФ вдарила по житловому сектору селища Золочів: серед постраждалих – діти
Україна повернула тисячу тіл загиблих військових
Україна повернула тисячу тіл загиблих військових
Окупанти другий тиждень поспіль доправляють до порту Бердянська таємничі морські контейнери – Андрющенко (відео)
Окупанти другий тиждень поспіль доправляють до порту Бердянська таємничі морські контейнери – Андрющенко (відео)
Як пошкодження порома «Славянін» вплине на РФ: розʼяснення Військово-морських сил
Як пошкодження порома «Славянін» вплине на РФ: розʼяснення Військово-морських сил

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua