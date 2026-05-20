Елітні авто, мільйони готівки. Що вилучено у топпосадовців Нацполіції (фото)

Під час обшуків у топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк з шести автомобілів, п'ять швейцарських годинників, вогнепальну та холодну зброю, мобільні телефони, а також готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

Наразі затримано п'ять учасників схеми. Їм повідомлено про підозру.

«Водію автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який виступав посередником, інкриміновано підбурювання та пособництво в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за невчинення дій з використанням службового становища в інтересах третіх осіб, зокрема повторно та за попередньою змовою групою осіб за ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України», – наголосив генпрокурор.

Кравченко додав, що дії начальника ГУНП в Івано-Франківській області, його заступника, а також першого заступника начальника ГУНП у Тернопільській області та заступника начальника ГУНП у Житомирській області, кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб дій з використанням службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Готуються клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора за сприяння міністра внутрішніх справ, голови Національної поліції України та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили протиправну діяльність посадовців окремих регіональних підрозділів поліції.

У межах досудового розслідування правоохоронці затримали:

начальника ГУНП в Івано-Франківській області Сергія Безпалька;

⁠заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області Володимира Яцюка;

першого заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Андрія Ткачика;

заступника начальника ГУНП в Житомирській області Іллю Гулеватого;

водія автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який за версією слідства, виконував роль посередника.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці проводили обшуки в управліннях Національної поліції у кількох областях. Йдеться про Івано-Франківщину, Тернопільщину та Житомирщину.