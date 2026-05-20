Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Запоріжжі мати продала сина для жебракування: яке покарання отримала

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
У Запоріжжі мати продала сина для жебракування: яке покарання отримала
12-річного сина жінка змушувала збирати гроші на вулицях
Ілюстративне фото
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Жінка віддала за винагороду свого малолітнього сина для жебракування

Запорізький суд виніс вирок 59-річній жінці, яка продала свого малолітнього сина сторонній особі для примусового збору грошей. Зловмисницю засуджено до дев’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що після втрати роботи жінка вирішила заробляти на власній дитині. Спочатку вона змушувала 12-річного сина самостійно збирати гроші на вулицях під виглядом благодійності.

Згодом, у грудні 2020 року, матір домовилася із невідомим чоловіком про «оренду» дитини. Вона передала хлопчика для жебракування за фіксовану винагороду – 600 грн на день.

Злочинну схему вдалося зупинити завдяки пильності небайдужого мешканця Запоріжжя. Чоловік помітив ознаки експлуатації дитини та негайно звернувся до правоохоронних органів. Поліціянти затримали жінку безпосередньо під час передачі хлопчика та отримання грошей.

Суд визнав фігурантку винною у торгівлі людьми з метою експлуатації. Наступні дев'ять років вона проведе за ґратами.

Постраждалого хлопчика правоохоронці вилучили з небезпечного середовища одразу після затримання матері. Наразі дитина перебуває під наглядом фахівців у центрі соціально-психологічної реабілітації, де йому надають необхідну психологічну та медичну допомогу.

«Главком» писав, що столичні правоохоронці повідомили про підозру 39-річній киянці, яка під виглядом сурогатного материнства незаконно вивезла новонароджену дівчинку за кордон. Жінка видала себе за біологічну матір дитини, аби передати її іноземному подружжю. За даними поліції, щоб безперешкодно вивезти немовля з України, жінка внесла неправдиві дані до офіційних документів, зазначивши себе законною матір’ю дівчинки. Це дозволило їй перетнути державний кордон та передати дитину замовникам.

Нагадаємо, у серпні 2023 року оперативники Державної прикордонної служби викрили злочинну організацію, яка торгувала новонародженими дітьми. Малечу продавали іноземцям під виглядом сурогатного материнства. Про це повідомляє пресцентр ДПСУ. До складу злочинної організації входило 12 осіб, серед яких два співорганізатори та 10 учасників. Організатори схеми – керівники медичних клінік, які надають послуги у сфері репродуктивної медицини у Києві та Харкові. Інші учасники – працівники цих клінік, менеджери, адміністратори та адвокат.

Читайте також:

Теги: суддя суд син гроші Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Політик підкреслив, що зможе обговорити питання повернення коштів лише після складення присяги прем’єр-міністра
Чи поверне Угорщина гроші та золото Ощадбанку? Мадяр відповів на пропозицію Зеленського
21 квiтня, 06:20
Прихильники 18-річного фігуранта, обвинуваченого у вбивстві мовознавиці, скандували гасла на його підтримку
Справа Фаріон. Під будівлею суду зібралися прихильники Зінченка (фото, відео)
22 квiтня, 11:29
Працівника ТЦК засудили за перешкоджання діяльності Омбудсмана України
Суд покарав голову ТЦК на Закарпатті за перешкоджання перевірці Омбудсмана
25 квiтня, 14:44
Польща намагається подолати кадровий дефіцит в медицині через підвищення зарплат
Польща підвищує мінімальну зарплату: хто і скільки отримуватиме
27 квiтня, 16:56
Унаслідок ворожої атаки поранень дістали двоє чоловіків
РФ атакувала Запоріжжя: постраждали люди (фото)
28 квiтня, 07:59
Багато хто вважає, що гості міста, які не мають застосунку «Київ Цифровий» або не звикли до терміналів, опиняться у пастці
«Вокзал оцінить»: як кияни реагують на закриття кас у столичному метро
30 квiтня, 08:26
Фінансова підтримка дозволить забезпечити власним житлом понад дві тисячі українських сімей
Свириденко розповіла, скільки ветеранів отримають житло цьогоріч
14 травня, 18:55
Воїни спецпідрозділу вибили окупантів з укріплених позицій у Степногірську
Спецпризначенці зачистили від росіян Степногірськ (відео)
18 травня, 13:06
Аліна у Португалії
Українка втекла з Польщі до Португалії і пояснила, чому не жалкує про це
17 травня, 19:15

Кримінал

Правоохоронці прийшли з обшуками до управлінь Нацполіції у трьох областях
Правоохоронці прийшли з обшуками до управлінь Нацполіції у трьох областях
У Запоріжжі мати продала сина для жебракування: яке покарання отримала
У Запоріжжі мати продала сина для жебракування: яке покарання отримала
Російський археолог Бутягін знову очолить археологічну експедицію в окупованому Криму (відео)
Російський археолог Бутягін знову очолить археологічну експедицію в окупованому Криму (відео)
Суд над Єрмаком. Апеляційна палата визначила дату засідання
Суд над Єрмаком. Апеляційна палата визначила дату засідання
Справу проти журналістки, відкриту за заявою вигаданого персонажа, закрито
Справу проти журналістки, відкриту за заявою вигаданого персонажа, закрито
Справа про корупцію у Верховному суді: зросло коло підозрюваних
Справа про корупцію у Верховному суді: зросло коло підозрюваних

Новини

Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші подробиці перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:27
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua