У Запоріжжі мати продала сина для жебракування: яке покарання отримала

Жінка віддала за винагороду свого малолітнього сина для жебракування

Запорізький суд виніс вирок 59-річній жінці, яка продала свого малолітнього сина сторонній особі для примусового збору грошей. Зловмисницю засуджено до дев’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що після втрати роботи жінка вирішила заробляти на власній дитині. Спочатку вона змушувала 12-річного сина самостійно збирати гроші на вулицях під виглядом благодійності.

Згодом, у грудні 2020 року, матір домовилася із невідомим чоловіком про «оренду» дитини. Вона передала хлопчика для жебракування за фіксовану винагороду – 600 грн на день.

Злочинну схему вдалося зупинити завдяки пильності небайдужого мешканця Запоріжжя. Чоловік помітив ознаки експлуатації дитини та негайно звернувся до правоохоронних органів. Поліціянти затримали жінку безпосередньо під час передачі хлопчика та отримання грошей.

Суд визнав фігурантку винною у торгівлі людьми з метою експлуатації. Наступні дев'ять років вона проведе за ґратами.

Постраждалого хлопчика правоохоронці вилучили з небезпечного середовища одразу після затримання матері. Наразі дитина перебуває під наглядом фахівців у центрі соціально-психологічної реабілітації, де йому надають необхідну психологічну та медичну допомогу.

«Главком» писав, що столичні правоохоронці повідомили про підозру 39-річній киянці, яка під виглядом сурогатного материнства незаконно вивезла новонароджену дівчинку за кордон. Жінка видала себе за біологічну матір дитини, аби передати її іноземному подружжю. За даними поліції, щоб безперешкодно вивезти немовля з України, жінка внесла неправдиві дані до офіційних документів, зазначивши себе законною матір’ю дівчинки. Це дозволило їй перетнути державний кордон та передати дитину замовникам.

Нагадаємо, у серпні 2023 року оперативники Державної прикордонної служби викрили злочинну організацію, яка торгувала новонародженими дітьми. Малечу продавали іноземцям під виглядом сурогатного материнства. Про це повідомляє пресцентр ДПСУ. До складу злочинної організації входило 12 осіб, серед яких два співорганізатори та 10 учасників. Організатори схеми – керівники медичних клінік, які надають послуги у сфері репродуктивної медицини у Києві та Харкові. Інші учасники – працівники цих клінік, менеджери, адміністратори та адвокат.