Правоохоронці прийшли з обшуками до управлінь Нацполіції у трьох областях

glavcom.ua
Речниця Нацполіції підтвердила проведення слідчих дій в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях
За попередньою інформацією, фігурантам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди

Правоохоронці проводять обшуки в управліннях Національної поліції у кількох областях Йдеться про Івано-Франківщину, Тернопільщину та Житомирщину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка та командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 46-ї окремої аеромобільної бригади, експоліцейського із Луганщини Сергія Лукашова.

Затримано кількох високопосадовців під час отримання хабаря. Фігурантам оголошено підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Серед підозрюваних:

  • помічник заступника міністра МВС Тетері – В.В. Воробей;
  • начальник поліції Івано-Франківської області Сергій Безпалько;
  • заступник начальника поліції Івано-Франківської області Володимир Яцюк;
  • перший заступник начальника – начальник слідчого управління поліції Тернопільської області Андрій Ткачик;
  • заступник начальника поліції Житомирської області Ілля Гулеватий.

Варто зазначити, що інформацію про обшуки підтвердила речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс в коментарі «РБК-Україна».

Як відомо, в Україні значна частина громадян і представників бізнесу продовжує стикатися з корупцією, однак небагато з них готові повідомляти про такі випадки відповідним органам.

За результатами дослідження «Корупція в Україні 2025: розуміння, сприйняття, поширеність», у 2025 році про досвід взаємодії з корупцією заявили 18,2% опитаних українців. Йдеться, зокрема, про випадки давання чи отримання хабарів. Для порівняння: у 2024 році цей показник складав 18,7%.

У бізнес-середовищі частка тих, хто стикався з корупційними проявами, навпаки зросла. Якщо у 2024 році про такі випадки повідомляли 18% працівників, то у 2025-му – вже 20,6%.

Водночас готовність повідомляти про корупцію залишається невисокою. Серед населення лише 12,4% респондентів заявили, що могли б звернутися до відповідних органів. У бізнесі цей показник становить 21,1%.

До слова, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному суді. Згодом стало відомо, що НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у масштабній корупції за участю колишнього голови Верховного суду.

