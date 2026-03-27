Зеленський зробив заяву про обмін полоненими

За словами глави України, незабаром може відбутися обмін полоненими

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що обмін полоненими між Україною та Росією відбудеться впродовж місяця. Про це він зауважив в ефірі телемарафону, повідомляє «Главком».

Однак глава держави наголосив, що заздалегідь складно казати, адже все може зірватися в останній момент.

Напередодні керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що розраховує на проведення масштабного обміну полоненими між Україною та Росією на Великдень. «Я дуже сподіваюсь, що на Великдень ми всі побачимо великий обмін, а ми зробимо для цього все, що потрібно», – сказав він.

До слова, Ольга Пірог із Буковини – дружина військового, який зник на фронті у 2023 році. Жінка з’ясувала місцезнаходження свого чоловіка лише через півтора року, коли впізнала його на відео з російського полону.

Нагадаємо, 24-річний морський піхотинець із Вінниччини Владислав Журжа на псевдо Малиш понад три з половиною роки провів у російському полоні. У неволю захисник потрапив під час оборони Маріуполя у 2022 році. Через постійне недоїдання він сильно схуд. Якщо до служби Владислав, зріст якого 195 см, важив 103 кг, то в полоні його вага знизилася до 46 кг.

Зауважимо, 6 березня Україна і Росія провели обмін військовополоненими. 300 українських захисників та двоє цивільних повернулися додому.