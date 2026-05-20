Ексміністр Микола Сольський досі у СІЗО: деталі

Микола Сольський не може внести 63,7 млн грн застави, щоб вийти на волю

Колишній урядовець підозрюється у шахрайстві, вчиненому за змовою групою осіб в особливо великих розмірах

У Хмельницькому суд на два місяці (до 10 липня) продовжив арешт ексміністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського. Він підозрюється у шахрайстві, вчиненому за змовою групою осіб в особливо великих розмірах, повідомляє «Главком».

На думку Феміди, досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні є складним; потребує проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій; аналізу фінансово-господарської документації, отримання та перевірки відомостей про рух коштів, а також отримання численних висновків експертиз, які були призначені та наразі перебувають на виконанні. На цьому етапі слідства, вважає суд, є обґрунтована ймовірність того, що перебуваючи на волі, підозрюваний Сольський може узгодити позиції з іншими фігурантами провадження, впливати на хід досудового розслідування або іншим чином перешкоджати встановленню істини у справі.

«Лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного», – наголосив суд.

Феміда також зауважила, що справа Миколи Сольського набула значного суспільного резонансу з огляду на розмір завданих збитків і характер інкримінованих дій.

Варто додати: продовжуючи запобіжний захід ексміністру у вигляді арешту, суд залишив як альтернативу заставу у розмірі 63,7 млн грн. У разі її внесення на Миколу Сольського покладатиметься низка обов’язків: прибувати до прокурора, слідчого, слідчого судді та суду за першим викликом; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів закордонні паспорти.

Як дізнався «Главком» з власних джерел, з кінця березня 2026 року Микола Сольський утримується у Хмельницькому СІЗО. Він перебуває у камері, розрахованій на шість місць. Наразі там тимчасово перебуває п’ять осіб.

Що стосується можливого переведення у платну камеру СІЗО, то Сольський не звертався до керівництва установи з відповідним клопотанням.

Крім того, як стало відомо «Главкому», суд продовжив розслідування кримінального провадження, в якому фігурує Сольський та двоє підконтрольних йому керівників ТОВ «Волиця Агро», на шість місяців – до 27 вересня.

Як повідомляв «Главком», 27 березня 2026 року Микола Сольський отримав підозру як організатор схеми щодо махінацій із зерном. Окрім нього, з підозрами ще двоє осіб. За даними слідства, підозрювані намагалися продати сім тисяч тонн неіснуючої кукурудзи, підробивши складські документи. На папері елеватор продавця був заповнений врожаєм, а фактично – порожній.

У пресслужбі Офісу генпрокурора повідомили «Главкому», станом на початок травня, в інших областях розслідується ряд кримінальних проваджень за фактами вчинення аналогічних правопорушень посадовими особами ТОВ «Волиця Агро». Питання щодо можливості об’єднання цих кримінальних проваджень в одне буде вирішено у випадку зміни підслідності та визначення єдиного органу досудового розслідування, додали у прокуратурі.

Додамо, що розслідування у справі Сольського триває за двома епізодами: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (частина 5 статті 190 Кримінального кодексу) і легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (частина 2 статті 209 Кримінального кодексу).