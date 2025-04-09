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Військовий коригував ракетні удари по своїх побратимах: який вирок ухвалив суд

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Військовий коригував ракетні удари по своїх побратимах: який вирок ухвалив суд
За даними слідства, ворожим агентом був мешканець Донеччини, якого після мобілізації дистанційно завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ
фото: СБУ

У поле зору окупантів зрадник потрапив, коли залишав антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент російської воєнної розвідки (ГРУ), який діяв на Житомирщині. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці повідомляють, що зрадником виявився мобілізований до лав ЗСУ. За матеріалами справи, він коригував повітряні атаки рашистів по локаціях військової частини, де проходив бойову підготовку перед відправленням на фронт.

«Контррозвідка СБУ затримала «крота» влітку 2024 року, коли він готував новий агентурний «звіт» російському куратору», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, ворожим агентом був мешканець Донеччини, якого після мобілізації дистанційно завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ.

«У поле зору окупантів зрадник потрапив, коли залишав антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах. Під час обшуку у зловмисника вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога», – йдеться у повідомленні.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, за доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент ФСБ, який діяв на Кіровоградщині. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

Як встановило розслідування, зловмисник готував ракетно-дронові удари РФ по регіону. Серед основних цілей ворога були штаби і запасні командні пункти Сил оборони.

Раніше у Миколаєві була затримана студентка, яка збиралася влаштувати вибух біля адмінбудівлі поліції. Дівчина теж діяла за вказівками російських кураторів.

Також «Главком» повідомляв, що у Хмельницькій області Служба безпеки затримала ворожого агента, який шпигував за військовими аеродромами і готував теракт біля місцевого ТЦК.

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Теги: СБУ зрадники

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