У Миколаєві правоохоронці затримали студентку, яка намагалася влаштувати теракт

Дівчина повинна була залишити вибуховий пристрій біля адміністративної будівлі поліції

У Миколаєві поліція та Служба безпеки запобігли теракту біля адмінбудівлі поліції. Його мала скоїти 19-річна студентка на замовлення російських спецслужб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

За даними слідства, дівчина повинна була залишити вибуховий пристрій біля адміністративної будівлі поліції, після чого зв’язатись із куратором.

Ворог намагався активувати саморобний вибуховий пристрій за допомогою виклику на мобільний телефон фото: ssu.gov.ua/СБУ

«Як тільки фігурантка залишила пакет у вказаному місці та сповістила куратора про виконану «роботу», ворог намагався активувати саморобний вибуховий пристрій за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до вибухівки», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронцям вдалося уникнути теракту та затримати поплічницю ворога. За скоєне їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці затримали російську агентку фото: mvs.gov.ua/Нацполіція

Нагадаємо, Служба безпеки запобігла новій спробі ФСБ здійснити теракт в Україні. За результатами спецоперації у Рівному затримано російську агентку, яка готувала підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) біля міського ТЦК.

До слова, СБУ та Національна поліція зірвали нову спробу ФСБ здійснити ще один теракт в Україні. За результатами спецоперації в Одесі затримано російського агента, який готував підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) у південному регіоні.