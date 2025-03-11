У Миколаєві правоохоронці затримали студентку, яка намагалася влаштувати теракт
Дівчина повинна була залишити вибуховий пристрій біля адміністративної будівлі поліції
У Миколаєві поліція та Служба безпеки запобігли теракту біля адмінбудівлі поліції. Його мала скоїти 19-річна студентка на замовлення російських спецслужб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
За даними слідства, дівчина повинна була залишити вибуховий пристрій біля адміністративної будівлі поліції, після чого зв’язатись із куратором.
«Як тільки фігурантка залишила пакет у вказаному місці та сповістила куратора про виконану «роботу», ворог намагався активувати саморобний вибуховий пристрій за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до вибухівки», – йдеться в повідомленні.
Правоохоронцям вдалося уникнути теракту та затримати поплічницю ворога. За скоєне їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, Служба безпеки запобігла новій спробі ФСБ здійснити теракт в Україні. За результатами спецоперації у Рівному затримано російську агентку, яка готувала підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) біля міського ТЦК.
До слова, СБУ та Національна поліція зірвали нову спробу ФСБ здійснити ще один теракт в Україні. За результатами спецоперації в Одесі затримано російського агента, який готував підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) у південному регіоні.
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