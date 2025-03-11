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У Миколаєві правоохоронці затримали студентку, яка намагалася влаштувати теракт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Миколаєві правоохоронці затримали студентку, яка намагалася влаштувати теракт
Зловмисниці загрожує 10 років вʼязниці
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Дівчина повинна була залишити вибуховий пристрій біля адміністративної будівлі поліції

У Миколаєві поліція та Служба безпеки запобігли теракту біля адмінбудівлі поліції. Його мала скоїти 19-річна студентка на замовлення російських спецслужб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

За даними слідства, дівчина повинна була залишити вибуховий пристрій біля адміністративної будівлі поліції, після чого зв’язатись із куратором.

У Миколаєві правоохоронці затримали студентку, яка намагалася влаштувати теракт фото 1
Ворог намагався активувати саморобний вибуховий пристрій за допомогою виклику на мобільний телефон
Ворог намагався активувати саморобний вибуховий пристрій за допомогою виклику на мобільний телефон
фото: ssu.gov.ua/СБУ

«Як тільки фігурантка залишила пакет у вказаному місці та сповістила куратора про виконану «роботу», ворог намагався активувати саморобний вибуховий пристрій за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до вибухівки», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронцям вдалося уникнути теракту та затримати поплічницю ворога. За скоєне їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці затримали російську агентку
Правоохоронці затримали російську агентку
фото: mvs.gov.ua/Нацполіція

Нагадаємо, Служба безпеки запобігла новій спробі ФСБ здійснити теракт в Україні. За результатами спецоперації у Рівному затримано російську агентку, яка готувала підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) біля міського ТЦК.

До слова, СБУ та Національна поліція зірвали нову спробу ФСБ здійснити ще один теракт в Україні. За результатами спецоперації в Одесі затримано російського агента, який готував підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) у південному регіоні.

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Теги: теракт Миколаїв поліція СБУ російські агенти

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У Миколаєві правоохоронці затримали студентку, яка намагалася влаштувати теракт
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