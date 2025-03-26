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Хотів працювати у ФСБ, але отримав 15 років вʼязниці: деталі від СБУ про зрадника України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Хотів працювати у ФСБ, але отримав 15 років вʼязниці: деталі від СБУ про зрадника України
Після виконання завдань окупанти обіцяли своєму поплічнику «евакуацію» до Росії через треті країни і подальше працевлаштування до ФСБ
фото: СБУ

Агентом ФСБ виявився мешканець Торецька, який за завданням окупантів виїхав до центрального регіону України як «переселенець»

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент ФСБ, який діяв на Кіровоградщині. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

Як встановило розслідування, зловмисник готував ракетно-дронові удари РФ по регіону. Серед основних цілей ворога були штаби і запасні командні пункти Сил оборони.

«Щоб «пробити» українську ППО, агент намагався виявити бойові позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ. Після виконання цих завдань окупанти обіцяли своєму поплічнику «евакуацію» до Росії через треті країни і подальше працевлаштування до ФСБ», – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ стали на заваді ворожим намірам і затримали агента у липні 2023 року «на гарячому», коли він фотографував зовнішній периметр військового об’єкта.

За даними слідства, агентом ФСБ виявився мешканець фронтового Торецька на Донеччині, який за завданням окупантів виїхав до центрального регіону України як «переселенець».

Після переїзду зрадник влаштувався підсобним робітником до військової частини, щоб через нові контакти здійснювати збір розвідданих.

Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон із доказами комунікації з ФСБ. На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Раніше у Миколаєві була затримана студентка, яка збиралася влаштувати вибух біля адмінбудівлі поліції. Дівчина теж діяла за вказівками російських кураторів.

Також «Главком» повідомляв, що у Хмельницькій області Служба безпеки затримала ворожого агента, який шпигував за військовими аеродромами і готував теракт біля місцевого ТЦК.

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Теги: СБУ російські агенти

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